"Він міністр ще з моменту народження Ісуса Христа - і відтоді з його вуст не прозвучало нічого корисного": Рютте висміяв лаврова
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував слова глави МЗС рф сергія лаврова щодо збільшення бюджету країн НАТО. Рютте зазначив, що з моменту призначення лаврова на посаду, з його вуст не прозвучало нічого корисного.
Генсек НАТО Марк Рютте відповів на слова глави МЗС росія сергія лаврова, який казав, що збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації, зазначивши, що з тих пір, як лавров очолює посаду, з його вуст не прозвучало нічого корисного. Про це Рютте заявив в ефірі Fox News, передає УНН.
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"лавров – він міністр закордонних справ росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло. Тож не будемо приділяти пану лаврову надто багато уваги", - сказав Рютте.
Доповнення
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що нова гонка озброєнь може призвести до падіння режиму володимира путіна, так само, як це сталося колись із СРСР.
Глава МЗС росії сергій лавров на це відоповів: "Напевно, він передбачає, раз він такий провісник, що катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації".
Нагадаємо
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте заявив, що не довіряє російському диктатору володимиру путіну.