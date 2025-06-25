Я не довіряю володимиру путіну - генсек НАТО Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про недовіру до путіна, посилаючись на брехню щодо причетності росії до катастрофи MH17. Рютте також підтвердив підтримку Альянсом України на її шляху до членства в НАТО.
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте заявив, що не довіряє російському диктатору володимиру путіну. Про це Рютте повідомив під час брифінгу на саміті НАТО в Гаазі, повідомляє УНН.
Деталі
Я не говорив (з Дональдом Трампом – ред.) про володимира путіна, я не довіряю йому. Я мав з ним справу особисто, коли авіалайнер МН17 був збитий у 2014 році. путін казав, що не був присутній на Донбасі, що не має справ в Україні. Але це була брехня, ми знаємо це
Доповнення
Рютте повідомив, що Альянс буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в НАТО.
Ми стоїмо з Україною в її прагненні до миру і будемо підтримувати на її незворотньому шляху до членства в НАТО