Я не довіряю володимиру путіну - генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте заявив, що не довіряє російському диктатору володимиру путіну. Про це Рютте повідомив під час брифінгу на саміті НАТО в Гаазі, повідомляє УНН.

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Я не говорив (з Дональдом Трампом – ред.) про володимира путіна, я не довіряю йому. Я мав з ним справу особисто, коли авіалайнер МН17 був збитий у 2014 році. путін казав, що не був присутній на Донбасі, що не має справ в Україні. Але це була брехня, ми знаємо це - сказав Рютте.

Доповнення

Рютте повідомив, що Альянс буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в НАТО.