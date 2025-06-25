Я не доверяю владимиру путину - генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте заявил, что не доверяет российскому диктатору владимиру путину. Об этом Рютте сообщил во время брифинга на саммите НАТО в Гааге, сообщает УНН.

Детали

Я не говорил (с Дональдом Трампом – ред.) о владимире путине, я не доверяю ему. Я имел с ним дело лично, когда авиалайнер МН17 был сбит в 2014 году. путин говорил, что не присутствовал на Донбассе, что не имеет дел в Украине. Но это была ложь, мы знаем это - сказал Рютте.

Дополнение

Рютте сообщил, что Альянс будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в НАТО.