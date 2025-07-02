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"Он министр еще с момента рождения Иисуса Христа – и с тех пор из его уст не прозвучало ничего полезного": Рютте высмеял лаврова

Киев • УНН

 • 131 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал слова главы МИД рф сергея лаврова относительно увеличения бюджета стран НАТО. Рютте отметил, что с момента назначения лаврова на должность, из его уст не прозвучало ничего полезного.

"Он министр еще с момента рождения Иисуса Христа – и с тех пор из его уст не прозвучало ничего полезного": Рютте высмеял лаврова

Генсек НАТО Марк Рютте ответил на слова главы МИД россии сергея лаврова, который говорил, что увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации, отметив, что с тех пор, как лавров возглавляет должность, из его уст не прозвучало ничего полезного. Об этом Рютте заявил в эфире Fox News, передает УНН.

Детали

"лавров – он министр иностранных дел россии, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело. Так что не будем уделять господину лаврову слишком много внимания", - сказал Рютте.

Дополнение

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что новая гонка вооружений может привести к падению режима владимира путина, так же, как это произошло когда-то с СССР.

Глава МИД России Сергей Лавров на это ответил: "Наверное, он предполагает, раз он такой провидец, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации".

Напомним

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте заявил, что не доверяет российскому диктатору владимиру путину.

Павел Башинский

Павел Башинский

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