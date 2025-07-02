"Он министр еще с момента рождения Иисуса Христа – и с тех пор из его уст не прозвучало ничего полезного": Рютте высмеял лаврова
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал слова главы МИД рф сергея лаврова относительно увеличения бюджета стран НАТО. Рютте отметил, что с момента назначения лаврова на должность, из его уст не прозвучало ничего полезного.
Генсек НАТО Марк Рютте ответил на слова главы МИД россии сергея лаврова, который говорил, что увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации, отметив, что с тех пор, как лавров возглавляет должность, из его уст не прозвучало ничего полезного. Об этом Рютте заявил в эфире Fox News, передает УНН.
Детали
"лавров – он министр иностранных дел россии, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело. Так что не будем уделять господину лаврову слишком много внимания", - сказал Рютте.
Дополнение
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что новая гонка вооружений может привести к падению режима владимира путина, так же, как это произошло когда-то с СССР.
Глава МИД России Сергей Лавров на это ответил: "Наверное, он предполагает, раз он такой провидец, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации".
Напомним
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте заявил, что не доверяет российскому диктатору владимиру путину.