Оптимізм після саміту НАТО та реалії війни: поки рф може тиснути, Україні необхідне збільшення військової допомоги - FT

Побоювання, що президент США залишить саміт у Гаазі не справдилися, а проголошене зростанням європейських витрат на оборону НАТО може вплинути на баланс між США та Європою. Але війна рф в Україні не вщухає, і навіть посилюється; військові обох армій, за різними оцінакми на межі виснаження; рф нібито може підтримувати наступ протягом року.

Про контраст намірів та заяв у Нідерландах з поточною воєнною реальністю пише Financial Times, передає УНН.

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Дві сторони справ на старому континенті - агресивна війна росії в Україні та наслідки трьох років опору навалі, що поки не зупиняється. І, з іншої сторони - "Татовий дім" Дональда Трампа, - тріумфальний титул, який президенту-республіканцю присвоїв генсек НАТО Марк Рютте під час саміту у Гаазі. Та, начебто, загальне задоволення після зустрічі лідерів європейських країн та США на минулому тижні.

Поки атака на лінії фронту в Україні зчіплюється з оброною, європейські лідери перераховують досягнення саміту у Нідерландах.

Серед них:

у НАТО нібито переорієнтувалося на ключову місію – стримування росії;

альянс повертається до рівня витрат на оборону часів холодної війни у ​​відповідь на продовження військового нарощування росією;

зі зростанням європейських витрат на оборону НАТО стане більш збалансованим альянсом між США та Європою.

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У той же час на фронтах російсько-української війни, за одним з повідомлень, рф втратила понад мільйон військовослужбовців убитими або пораненими. У цей же час українські втрати - також важкі. І це відчутно в контексті того, що населення росії приблизно в декілька рази більше.

Противник намагається тиснути на цивільне населення України.

Зростання інтенсивності російських ракетних атак на Київ та інші українські міста також шкодить моральному духу українців. Без чіткого бачення перемоги — або принаймні закінчення війни — відчуття безнадії ризикує охопити країну. - пише Financial Times.

Зміна настроїв всередині українського уряду відображається у закликах до припинення вогню.

Рік чи два тому такі заклики вважалися б поразкою. - зауважує автор тексту на FT.

Щодо настроїв у середині країни, видання посилається на те, що група колишніх європейських лідерів нещодавно відвідала Україну.

Група політиків екс-лідерів країн Європи, серед яких Карл Більдт (шведський політичний діяч, дипломат, прем'єр-міністр Швеції з 1991 року по 1994 рік) та Санна Марін (прем'єр-міністр Фінляндії з 10 грудня 2019 до 20 червня 2023 року).

Вони написали наступне:

Хоча українці ніколи не припинять чинити опір, без більшої військової підтримки Україна може втратити більше територій. Можливо, буде захоплено більше міст

Неофіційно деякі західні чиновники висловлюються ще похмурішими словами, попереджаючи про ризик "катастрофічного провалу". Якщо не буде значного збільшення військової та фінансової допомоги від західних союзників.

З іншої сторони, оптимісти стверджують, що досвід українців у війні за допомогою безпілотників унеможливив масове просування великих груп російських військ. І навіть якщо, при умові що, зс рф якось вдасться прорвати українські лінії, скористатися цим досягненням загарбники не зможуть. Через брак механізованих дивізій, зокрема.

У своєму матеріалі на FT автор тексту нагадує, що у поточній російсько-українській війні вже багато разів було доведено:

отримана мудрість є хибною;

втім, якщо зростаючий песимізм серед тих, хто уважно стежить за війною в Україні, буде виправданий, то гарні настрої після саміту НАТО незабаром зникнуть. В такому випадку навіть Рютте може мати труднощі з тим, щоб продовжувати посміхатися до кінця року, резюмує автор тексту Financial Times.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс стикається з викликами через агресивне переозброєння росії, підтримане китайськими технологіями.

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