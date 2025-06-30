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Президент Чехії розповів, як Трампа переконували посилити тиск на росію на саміті НАТО

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

На саміті в Гаазі президент Чехії Петр Павел запропонував Дональду Трампу посилити економічний тиск на росію за аналогією з "успіхом США щодо Китаю". Це має примусити кремль до переговорів, хоча і не спричинити економічний крах рф.

Президент Чехії розповів, як Трампа переконували посилити тиск на росію на саміті НАТО

Під час закритої вечері на саміті у Гаазі, коли президент США вказав на свій попередній успіх з Китаєм, європейські союзники нагадали Трампу про важливість перевірки ефективного методу у відносинах з рф.

Передає УНН із посиланням на CNN Prima NEWS.

Деталі

Минулого тижня, на спеціальній вечері після саміту у Гаазі, представники НАТО навели приклад президенту США, що може бути важливим у наступних етапах відносин Сполучені Штати-російська федерація.

Коли Трамп під час вечері вказав на свій попередній успіх з Китаєм, стверджуючи, що високі тарифи змусили Пекін змінити свою позицію, резидент Чехії Петр Павел використав цей аргумент.

Він запропонував очільнику Білого дома наступне:

Бачите, це саме той рішучий підхід, який нам зараз потрібен щодо Росії. Якщо Китай відчує це протягом місяця, то Росія зі своєю економікою може відчути це протягом тижня чи двох

- заявив Павел.

Але, не з метою спричинити економічний крах росії, - пояснив Павел.

Щоб у рф зрозуміли, що альтернативи переговорам просто немає.

Поки що він залишається стриманим, пояснює реакцію Трампа президент Чехії.

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Але на думку Петера Павела, Трамп усвідомлює, що цей запропонований  інструмент "дуже ефективний".

Доповнення

Трамп також запитав, чому Європа не може масово збільшити витрати на оборону.

Він був здивований, чому Європа не може інвестувати 5% ВВП в оборону вже наступного року. Але союзники були єдині у своїй відповіді, пояснивши йому, що європейська промисловість навіть не здатна виробляти таку кількість військових матеріалів.

- додав Павел.

Нагадаємо

Петр Павел зібрав чеські партії, щоб гарантувати продовження допомоги Україні, включаючи 1,8 млн снарядів. Попри скептицизм опозиції, ініціативу з боєприпасами не буде поставлено під загрозу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що важко передбачити, що буде далі в питанні завершення війни між Україною та росією, адже існує багато потенційних варіантів розвитку подій протягом наступних двох-трьох тижнів. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
Петр Павел
Білий дім
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Europe
Китайська Народна Республіка
Сполучені Штати Америки
Україна
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