Петр Павел намагається забезпечити військову підтримку Україні незалежно від результатів майбутніх президентських виборів - Politico

Президент Чехії Петр Павел робить все можливе, щоб забезпечити продовження військової допомоги Україні незалежно від того, хто прийде до влади після виборів, які мають відбутися в жовтні. Зокрема, йдеться про подальше постачання Києву 1,8 мільйона артилерійських снарядів, пише УНН з посиланням на Politico.

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Минулого тижня Петр Павел зібрав усі чеські політичні партії для щирої розмови, щоб переконатися, що принципи безпеки Чеської Республіки зрозумілі всім – йдеться у матеріалі Politico.

Головною мішенню була партія ANO, очолювана колишнім прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, яка лідирує в опитуванні, яке провело Politico. ANO висловила скептицизм щодо подальшої підтримки України та особливо щодо зусиль Чехії щодо постачання Києву 1,8 мільйона артилерійських снарядів цього року.

Головна опозиційна партія… не проти продовження нашої ініціативи щодо боєприпасів… Я думаю, що ініціатива щодо боєприпасів жодним чином не буде поставлена під загрозу. Вони лише роблять великий акцент на прозорості процесу, що, очевидно, дуже виправдано – сказав Павел.

Заступник голови ANO Карел Гавлічек, не заперечував гарантій, які, за словами Петра Павла, він отримав, але наголосив, що угода щодо боєприпасів є "непрозорою".

Виходячи з інформації, яку ми маємо, у ній задіяні неналежні норми прибутку, низька якість та сумнівні постачальники. З цих причин це має регулюватися на рівні НАТО – сказав Гавлічек, додавши, що партія планує подати кримінальну скаргу щодо того, як уряд прем'єр-міністра Петра Фіали керував програмою.

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Зусилля Павла щодо забезпечення подальшого надходження снарядів до Києва, незважаючи на будь-які політичні потрясіння всередині країни, є частиною ширшої програми підтримки європейської безпеки перед обличчям зростаючої геополітичної напруженості, спричиненої страхом перед росією та занепокоєнням щодо відмови США від своїх зобов'язань щодо безпеки за президентства Дональда Трампа.

Незважаючи на свою рішучу проукраїнську позицію, Петр Павел сказав, що "відверто кажучи, запрошення України до НАТО в стислі терміни нереалістичне". При цьому він наголосив, що союзники "не повинні відмовлятися від цієї ідеї", оскільки Київ зміцнить НАТО, вступивши до Альянсу.

Він також закликав союзників України продовжувати чинити тиск на росію жорсткішими економічними санкціями.

Ми також повинні створювати набагато більший тиск з економічної точки зору, тому що очевидно, що росія має великі труднощі - наголосив Петр Павел.

Доповнення

Чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія поки не може говорити про розміщення свого миротворчого контингенту в Україні, оскільки не укладено мирну угоду.