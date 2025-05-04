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Петр Павел відповів, чи відправить Чехія в Україну свій контингент

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Президент Чехії Петр Павел заявив, що розміщення чеських миротворців в Україні неможливе, поки не буде укладено мирну угоду. Остаточне рішення прийматиме Україна.

Петр Павел відповів, чи відправить Чехія в Україну свій контингент

Чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія не поки не може говорити про розміщення свого миротворчого контингенту в Україні, оскільки не укладено мирну угоду. Про це Петр Павел повідомив під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.

Що стосується розміщення миротворчих сил на території України, поки що ми не можемо про це говорити, оскільки не укладена мирна угода 

- сказав чеський президент Петр Павел.

Він також наголосив, що кожна окрема держава сама приймає рішення, в якій кількості і кого треба надсилати до України.

Про мандат важко сказати щось конкретно. Це будуть приймати рішення окремі держави, кого і в якій кількості вони будуть надсилати 

- підкреслив Петр Павел.

Також Петр Павел додав, що лише Україна може давати дозвіл на розміщення контингенту на своїй території.

Україна це самостійна держава, Україна буде давати на це дозвіл 

- підкреслив чеський лідер.

Доповнення

Зеленський заявив про очікування отримання 1,8 мільйона снарядів. Також тривають переговори щодо створення чесько-української авіаційної школи F-16 на території Чехії.

Ми проговорювали, 1,8 мільйонів снарядів може бути. Це дуже сильне рішення. Завтра в нас будуть зустрічі з оборонними компаніями Чехії, ми готуємо конкретику 

- повідомив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Праги для зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом. Це вже другий візит українського лідера до Чехії з початку повномасштабного вторгнення росії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Прага
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