Петр Павел відповів, чи відправить Чехія в Україну свій контингент

Чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія не поки не може говорити про розміщення свого миротворчого контингенту в Україні, оскільки не укладено мирну угоду. Про це Петр Павел повідомив під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.

Що стосується розміщення миротворчих сил на території України, поки що ми не можемо про це говорити, оскільки не укладена мирна угода

Він також наголосив, що кожна окрема держава сама приймає рішення, в якій кількості і кого треба надсилати до України.

Про мандат важко сказати щось конкретно. Це будуть приймати рішення окремі держави, кого і в якій кількості вони будуть надсилати

Також Петр Павел додав, що лише Україна може давати дозвіл на розміщення контингенту на своїй території.

Україна це самостійна держава, Україна буде давати на це дозвіл

Зеленський заявив про очікування отримання 1,8 мільйона снарядів. Також тривають переговори щодо створення чесько-української авіаційної школи F-16 на території Чехії.

Ми проговорювали, 1,8 мільйонів снарядів може бути. Це дуже сильне рішення. Завтра в нас будуть зустрічі з оборонними компаніями Чехії, ми готуємо конкретику