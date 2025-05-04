Петр Павел ответил, отправит ли Чехия в Украину свой контингент
Киев • УНН
Президент Чехии Петр Павел заявил, что размещение чешских миротворцев в Украине невозможно, пока не будет заключено мирное соглашение. Окончательное решение будет принимать Украина.
Чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия пока не может говорить о размещении своего миротворческого контингента в Украине, поскольку не заключено мирное соглашение. Об этом Петр Павел сообщил во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.
Что касается размещения миротворческих сил на территории Украины, пока что мы не можем об этом говорить, поскольку не заключено мирное соглашение
Он также подчеркнул, что каждое отдельное государство само принимает решение, в каком количестве и кого нужно присылать в Украину.
О мандате трудно сказать что-то конкретное. Это будут принимать решения отдельные государства, кого и в каком количестве они будут присылать
Также Петр Павел добавил, что только Украина может давать разрешение на размещение контингента на своей территории.
Украина это самостоятельное государство, Украина будет давать на это разрешение
Дополнение
Зеленский заявил об ожидании получения 1,8 миллиона снарядов. Также продолжаются переговоры о создании чешско-украинской авиационной школы F-16 на территории Чехии.
Мы проговаривали, 1,8 миллиона снарядов может быть. Это очень сильное решение. Завтра у нас будут встречи с оборонными компаниями Чехии, мы готовим конкретику
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу для встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Это уже второй визит украинского лидера в Чехию с начала полномасштабного вторжения россии.