Петр Павел ответил, отправит ли Чехия в Украину свой контингент

Чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия пока не может говорить о размещении своего миротворческого контингента в Украине, поскольку не заключено мирное соглашение. Об этом Петр Павел сообщил во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Что касается размещения миротворческих сил на территории Украины, пока что мы не можем об этом говорить, поскольку не заключено мирное соглашение - сказал чешский президент Петр Павел.

Он также подчеркнул, что каждое отдельное государство само принимает решение, в каком количестве и кого нужно присылать в Украину.

О мандате трудно сказать что-то конкретное. Это будут принимать решения отдельные государства, кого и в каком количестве они будут присылать - подчеркнул Петр Павел.

Также Петр Павел добавил, что только Украина может давать разрешение на размещение контингента на своей территории.

Украина это самостоятельное государство, Украина будет давать на это разрешение - подчеркнул чешский лидер.

Дополнение

Зеленский заявил об ожидании получения 1,8 миллиона снарядов. Также продолжаются переговоры о создании чешско-украинской авиационной школы F-16 на территории Чехии.

Мы проговаривали, 1,8 миллиона снарядов может быть. Это очень сильное решение. Завтра у нас будут встречи с оборонными компаниями Чехии, мы готовим конкретику - сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу для встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Это уже второй визит украинского лидера в Чехию с начала полномасштабного вторжения россии.