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Петр Павел пытается обеспечить военную поддержку Украине независимо от результатов будущих президентских выборов - Politico

Киев • УНН

 • 2154 просмотра

Петр Павел собрал чешские партии, чтобы гарантировать продолжение помощи Украине, включая 1,8 млн снарядов. Несмотря на скептицизм оппозиции, инициатива с боеприпасами не будет поставлена под угрозу.

Петр Павел пытается обеспечить военную поддержку Украине независимо от результатов будущих президентских выборов - Politico

Президент Чехии Петр Павел делает все возможное, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине независимо от того, кто придет к власти после выборов, которые должны состояться в октябре. В частности, речь идет о дальнейшей поставке Киеву 1,8 миллиона артиллерийских снарядов, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

На прошлой неделе Петр Павел собрал все чешские политические партии для искреннего разговора, чтобы убедиться, что принципы безопасности Чешской Республики понятны всем

– говорится в материале Politico.

Главной мишенью была партия ANO, возглавляемая бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, которая лидирует в опросе, проведенном Politico. ANO выразила скептицизм относительно дальнейшей поддержки Украины и особенно относительно усилий Чехии по поставке Киеву 1,8 миллиона артиллерийских снарядов в этом году.

Главная оппозиционная партия… не против продолжения нашей инициативы по боеприпасам… Я думаю, что инициатива по боеприпасам никоим образом не будет поставлена под угрозу. Они лишь делают большой акцент на прозрачности процесса, что, очевидно, очень оправдано

– сказал Павел.

Заместитель председателя ANO Карел Гавличек не отрицал гарантий, которые, по словам Петра Павла, он получил, но подчеркнул, что соглашение по боеприпасам является "непрозрачным".

Исходя из информации, которую мы имеем, в ней задействованы неподобающие нормы прибыли, низкое качество и сомнительные поставщики. По этим причинам это должно регулироваться на уровне НАТО

– сказал Гавличек, добавив, что партия планирует подать уголовную жалобу относительно того, как правительство премьер-министра Петра Фиалы руководило программой.

Развитие украинской военной авиации и не только: о чем Зеленский будет говорить с чешскими лидерами04.05.25, 15:19 • 7332 просмотра

Усилия Павла по обеспечению дальнейшего поступления снарядов в Киев, несмотря на какие-либо политические потрясения внутри страны, являются частью более широкой программы поддержки европейской безопасности перед лицом растущей геополитической напряженности, вызванной страхом перед россией и обеспокоенностью относительно отказа США от своих обязательств по безопасности при президентстве Дональда Трампа.

Несмотря на свою решительную проукраинскую позицию, Петр Павел сказал, что "откровенно говоря, приглашение Украины в НАТО в сжатые сроки нереалистично". При этом он подчеркнул, что союзники "не должны отказываться от этой идеи", поскольку Киев укрепит НАТО, вступив в Альянс.

Он также призвал союзников Украины продолжать оказывать давление на россию более жесткими экономическими санкциями.

Мы также должны создавать гораздо большее давление с экономической точки зрения, потому что очевидно, что у россии большие трудности

- подчеркнул Петр Павел.

Дополнение

Чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия пока не может говорить о размещении своего миротворческого контингента в Украине, поскольку не заключено мирное соглашение.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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