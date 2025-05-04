Развитие украинской военной авиации и не только: о чем Зеленский будет говорить с чешскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Прагу он встретится с президентом Чехии Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой. Они обсудят дальнейшее партнерство между двумя странами, в частности развитие украинской военной авиации. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, пишет УНН.

Вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Чехию. Запланированы встречи с Президентом Петром Павелом и Премьером Петром Фиалой, председателями Палаты депутатов и Сената и лидерами парламентских фракций, а также руководителями оборонных компаний, студенчеством и украинской громадой

Украинский лидер поблагодарил Чехию за поддержку Украины и сообщил, что станет основной темой переговоров с лидерами этой страны.

Самое главное – наша благодарность Чехии за принципиальную поддержку и укрепление нашего сотрудничества. Чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно, будем продолжать. Отдельное направление сотрудничества – развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16

Он также подчеркнул, что совместно с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовит хорошие новости для нашего государства. Кроме того, будет продолжено дипломатическое давление на россию.

Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины. Конечно, будем говорить о дипломатических усилиях и совместном давлении на россию ради длительного прекращения огня и завершения войны

Кроме того, Елена Зеленская примет участие в открытии конференции Healthcare Initiative for Ukraine, целью проведения которой является укрепление международного медицинского партнерства.

Елена примет участие в открытии конференции Healthcare Initiative for Ukraine – важной платформе для укрепления международного медицинского партнерства и сохранения жизней наших людей. А также подготовлен новый шаг в расширении Коалиции украинских студий в чешских университетах – во всех сферах увеличиваем поддержку для Украины