Розвиток української військової авіації і не тільки: про що Зеленський говоритиме з чеськими лідерами

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 40032 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 105834 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 98618 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 71829 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 82279 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 80734 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 62244 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 75294 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 114096 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 47148 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+27°
0м/с
60%
740 мм
Популярнi новини

російські війська просунулися на п'яти напрямках, ЗСУ контратакують: карти ISW

4 травня, 03:17 • 22394 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 20725 перегляди

Атака "Шахедів" на Київ: кількість постраждалих зросла до 11

4 травня, 05:03 • 21819 перегляди

Нічна атака росіян: сили ППО збили 69 ворожих безпілотників

4 травня, 06:50 • 15916 перегляди

Хуситам вперше вдалося атакувати аеропорт Тель-Авіва, є поранені

11:27 • 11379 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 98615 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 51854 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 82791 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 90781 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 114093 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 20915 перегляди

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 38050 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 80736 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 37112 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 39858 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Розвиток української військової авіації і не тільки: про що Зеленський говоритиме з чеськими лідерами

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Володимир Зеленський прибув до Чехії для зустрічі з президентом Петром Павелом та прем'єром Петром Фіалою. Сторони обговорять військову авіацію та спільний тиск на росію.

Розвиток української військової авіації і не тільки: про що Зеленський говоритиме з чеськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Праги він зустрінеться з президентом Чехії Петром Павелом та прем'єр-міністром Петром Фіалою. Вони обговорять подальше партнерство між двома країнами, зокрема розвиток української військової авіації. Про це Зеленський повідомив у Telegram, пише УНН.

Разом із першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом у Чехію. Заплановані зустрічі з Президентом Петром Павелом та Прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою 

- повідомив Зеленський.

Український лідер подякував Чехії за підтримку України та повідомив, що стане основною темою переговорів з лідерами цієї країни.

Найголовніше – наша вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення нашої співпраці. Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно, будемо продовжувати. Окремий напрям співпраці – розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16 

- повідомив Глава держави.

Він також наголосив, що спільно з Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готує хороші новини для нашої держави. Крім того, буде продовжено дипломатичний тиск на росію.

Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України. Звісно, будемо говорити про дипломатичні зусилля та спільний тиск на росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни 

- зазначив Президент.

Окрім того, Олена Зеленська візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine, метою проведення якої є зміцнення міжнародного медичного партнерства.

Олена візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine – важливій платформі для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів наших людей. А також підготовлений новий крок у розширенні Коаліції українських студій у чеських університетах – у всіх сферах збільшуємо підтримку для України 

- розповів Зеленський.

Нагадуємо

У березні президент Чехії Петр Павел приїжджав до України.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Петро Павел
Петро Фіала
Прага
Чеська Республіка
Володимир Зеленський
Україна
Олена Зеленська
F-16 Fighting Falcon
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,434.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,827.70