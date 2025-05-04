Розвиток української військової авіації і не тільки: про що Зеленський говоритиме з чеськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Праги він зустрінеться з президентом Чехії Петром Павелом та прем'єр-міністром Петром Фіалою. Вони обговорять подальше партнерство між двома країнами, зокрема розвиток української військової авіації. Про це Зеленський повідомив у Telegram, пише УНН.

Разом із першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом у Чехію. Заплановані зустрічі з Президентом Петром Павелом та Прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою

Український лідер подякував Чехії за підтримку України та повідомив, що стане основною темою переговорів з лідерами цієї країни.

Найголовніше – наша вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення нашої співпраці. Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно, будемо продовжувати. Окремий напрям співпраці – розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16

Він також наголосив, що спільно з Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готує хороші новини для нашої держави. Крім того, буде продовжено дипломатичний тиск на росію.

Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України. Звісно, будемо говорити про дипломатичні зусилля та спільний тиск на росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни

Окрім того, Олена Зеленська візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine, метою проведення якої є зміцнення міжнародного медичного партнерства.

Олена візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine – важливій платформі для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів наших людей. А також підготовлений новий крок у розширенні Коаліції українських студій у чеських університетах – у всіх сферах збільшуємо підтримку для України