Рютте про завершення війни в Україні: важко передбачити, що буде далі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що важко передбачити, що буде далі в питанні завершення війни між Україною та росією, адже існує багато потенційних варіантів розвитку подій протягом наступних двох-трьох тижнів. Однак, він зазначив, що існує багато способів у майбутньому, щоб переконатися, що Україна залишатиметься в безпеці після укладення мирної угоди, зокрема забезпечення того, щоб українські збройні сили були на такому рівні, щоб бути здатними захищати українську територію в майбутньому. Про це Рютте заявив під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, передає УНН.

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Дозвольте мені почати з того, що вже на початку свого президентства Трамп почав працювати над виходом з глухого кута щодо України. І я вважаю, що це було надзвичайно важливо. Тож ми почали взаємодіяти безпосередньо з путіним. Він почав взаємодіяти з європейцями щодо України, тому що його бажання - і я повністю поділяю це бажання і підписуюся під ним - припинити кровопролиття, припинити бойові дії. Але це нелегко. Ми повинні робити це крок за кроком, і це саме те, що роблять і США, і європейці, і Канада, і, звичайно, Україна - сказав Рютте.

Він зазначив, що прикладом зусиль щодо припинення війни Трампа є розмова з російським диктатором володимиром путіним, а потім розмова із Президентом України Володимиром Зеленський, а також з європейськими лідерами.

Мені дуже важко передбачити, що буде далі, оскільки існує так багато потенційних варіантів розвитку подій протягом наступних двох-трьох тижнів, коли мова йде про Україну, але я знаю, що ми всі зосереджені на тому, щоб покласти край цій війні, і тоді, звичайно, постає питання, якщо коли-небудь буде припинено вогонь або укладено мирну угоду, як зробити так, щоб вона була стійкою і тривалою - це те, над чим працює "Коаліція охочих", до якої приєдналися Франція, Велика Британія та багато інших країн - додав Рютте.

За його словами, існує багато способів у майбутньому, щоб переконатися, що Україна залишатиметься в безпеці після укладення мирної угоди.

Звичайно, перший рівень - це забезпечення того, щоб українські збройні сили були на такому рівні, щоб бути здатними захищати українську територію, і, можливо, виникне потреба в більшій кількості військових. Ми всі дуже віддані тому, щоб переконатися, що коли б це не закінчилося, путін не спробує зробити це знову. Не допустити повторення 2014 року, коли Мінські домовленості, по суті, були оскаржені, коли чорнило на них ще не висохло - зазначив генсек.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь президента США Дональда Трампа у процесі врегулювання війни рф проти України стала вирішальним кроком, який дозволив зрушити ситуацію з мертвої точки.