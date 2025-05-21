Рютте про завершення війни в Україні: важко передбачити, що буде далі
Київ • УНН
Генсек НАТО заявив про складність прогнозування закінчення війни, але наголосив на важливості забезпечення обороноздатності України після укладення миру. Це потрібно, щоб уникнути повторення сценарію 2014 року.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що важко передбачити, що буде далі в питанні завершення війни між Україною та росією, адже існує багато потенційних варіантів розвитку подій протягом наступних двох-трьох тижнів. Однак, він зазначив, що існує багато способів у майбутньому, щоб переконатися, що Україна залишатиметься в безпеці після укладення мирної угоди, зокрема забезпечення того, щоб українські збройні сили були на такому рівні, щоб бути здатними захищати українську територію в майбутньому. Про це Рютте заявив під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, передає УНН.
Деталі
Дозвольте мені почати з того, що вже на початку свого президентства Трамп почав працювати над виходом з глухого кута щодо України. І я вважаю, що це було надзвичайно важливо. Тож ми почали взаємодіяти безпосередньо з путіним. Він почав взаємодіяти з європейцями щодо України, тому що його бажання - і я повністю поділяю це бажання і підписуюся під ним - припинити кровопролиття, припинити бойові дії. Але це нелегко. Ми повинні робити це крок за кроком, і це саме те, що роблять і США, і європейці, і Канада, і, звичайно, Україна
Він зазначив, що прикладом зусиль щодо припинення війни Трампа є розмова з російським диктатором володимиром путіним, а потім розмова із Президентом України Володимиром Зеленський, а також з європейськими лідерами.
Мені дуже важко передбачити, що буде далі, оскільки існує так багато потенційних варіантів розвитку подій протягом наступних двох-трьох тижнів, коли мова йде про Україну, але я знаю, що ми всі зосереджені на тому, щоб покласти край цій війні, і тоді, звичайно, постає питання, якщо коли-небудь буде припинено вогонь або укладено мирну угоду, як зробити так, щоб вона була стійкою і тривалою - це те, над чим працює "Коаліція охочих", до якої приєдналися Франція, Велика Британія та багато інших країн
За його словами, існує багато способів у майбутньому, щоб переконатися, що Україна залишатиметься в безпеці після укладення мирної угоди.
Звичайно, перший рівень - це забезпечення того, щоб українські збройні сили були на такому рівні, щоб бути здатними захищати українську територію, і, можливо, виникне потреба в більшій кількості військових. Ми всі дуже віддані тому, щоб переконатися, що коли б це не закінчилося, путін не спробує зробити це знову. Не допустити повторення 2014 року, коли Мінські домовленості, по суті, були оскаржені, коли чорнило на них ще не висохло
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь президента США Дональда Трампа у процесі врегулювання війни рф проти України стала вирішальним кроком, який дозволив зрушити ситуацію з мертвої точки.