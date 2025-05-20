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Рютте про роль Трампа у врегулюванні війни рф проти України: фактично усунув глухий кут

Київ • УНН

 • 4228 перегляди

Генсек НАТО заявив, що участь Трампа у врегулюванні війни рф проти України стала вирішальною. Він додав, що Трамп відкрив лінії зв'язку з главою кремля.

Рютте про роль Трампа у врегулюванні війни рф проти України: фактично усунув глухий кут

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь президента США Дональда Трампа у процесі врегулювання війни рф проти України стала вирішальним кроком, який дозволив зрушити ситуацію з мертвої точки. Про це він зазначив, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ у вівторок, передає УНН.

Деталі 

"Я дуже радий, що президент Трамп взяв на себе цю роль лідера. Він фактично усунув глухий кут з першого дня, коли вступив на посаду в січні", - заявив Рютте.

"Я думаю, що позитивним моментом є те, що президент Трамп також почав відкривати відкриті лінії зв'язку з російським президентом", - додав Генсек НАТО.

За його словами, нова адміністрація США активно залучена до процесу, координуючи дії з європейськими союзниками та консультуючись з Україною. Він назвав відкриття комунікацій із російською стороною позитивним кроком, хоча й зазначив, що через складність конфлікту результати не з’являться миттєво.

"Знову ж таки, давайте будемо вдячні за те, що американці зараз займають цю позицію, цю лідерську роль… Я вважаю добрим знаком те, що телефонна розмова відбулася вчора ввечері. Це добре і позитивно", - підсумував Рютте.

Нагадаємо 

19 травня російський диктатор володимир путін мав телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Після цього Трамп коротко розповів про розмову, зокрема зазначивши, що бачить прогрес в обговореному. 

Аліна Волянська

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