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Рютте о роли Трампа в урегулировании войны рф против Украины: фактически устранил тупик

Киев • УНН

 • 3594 просмотра

Генсек НАТО заявил, что участие Трампа в урегулировании войны рф против Украины стало решающим. Он добавил, что Трамп открыл линии связи с главой кремля.

Рютте о роли Трампа в урегулировании войны рф против Украины: фактически устранил тупик

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что участие президента США Дональда Трампа в процессе урегулирования войны рф против Украины стало решающим шагом, который позволил сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Об этом он отметил, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам во вторник, передает УНН.

Детали 

"Я очень рад, что президент Трамп взял на себя эту роль лидера. Он фактически устранил тупик с первого дня, когда вступил в должность в январе", - заявил Рютте.

"Я думаю, что положительным моментом является то, что президент Трамп также начал открывать открытые линии связи с российским президентом", - добавил Генсек НАТО.

По его словам, новая администрация США активно вовлечена в процесс, координируя действия с европейскими союзниками и консультируясь с Украиной. Он назвал открытие коммуникаций с российской стороной положительным шагом, хотя и отметил, что из-за сложности конфликта результаты не появятся мгновенно.

"Опять же, давайте будем благодарны за то, что американцы сейчас занимают эту позицию, эту лидерскую роль… Я считаю хорошим знаком то, что телефонный разговор состоялся вчера вечером. Это хорошо и позитивно", - подытожил Рютте.

Напомним 

19 мая российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

После этого Трамп коротко рассказал о разговоре, в частности отметив, что видит прогресс в обсужденном. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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