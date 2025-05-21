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Рютте о завершении войны в Украине: трудно предсказать, что будет дальше

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Генсек НАТО заявил о сложности прогнозирования окончания войны, но подчеркнул важность обеспечения обороноспособности Украины после заключения мира. Это необходимо, чтобы избежать повторения сценария 2014 года.

Рютте о завершении войны в Украине: трудно предсказать, что будет дальше

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что трудно предсказать, что будет дальше в вопросе завершения войны между Украиной и россией, ведь существует много потенциальных вариантов развития событий в течение следующих двух-трех недель. Однако, он отметил, что существует много способов в будущем, чтобы убедиться, что Украина будет оставаться в безопасности после заключения мирного соглашения, в частности обеспечение того, чтобы украинские вооруженные силы были на таком уровне, чтобы быть способными защищать украинскую территорию в будущем. Об этом Рютте заявил во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, передает УНН.

Детали

Позвольте мне начать с того, что уже в начале своего президентства Трамп начал работать над выходом из тупика в отношении Украины. И я считаю, что это было чрезвычайно важно. Поэтому мы начали взаимодействовать непосредственно с путиным. Он начал взаимодействовать с европейцами в отношении Украины, потому что его желание - и я полностью разделяю это желание и подписываюсь под ним - прекратить кровопролитие, прекратить боевые действия. Но это нелегко. Мы должны делать это шаг за шагом, и это именно то, что делают и США, и европейцы, и Канада, и, конечно, Украина

- сказал Рютте.

Он отметил, что примером усилий по прекращению войны Трампа является разговор с российским диктатором владимиром путиным, а затем разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленский, а также с европейскими лидерами.

Мне очень трудно предсказать, что будет дальше, поскольку существует так много потенциальных вариантов развития событий в течение следующих двух-трех недель, когда речь идет об Украине, но я знаю, что мы все сосредоточены на том, чтобы положить конец этой войне, и тогда, конечно, встает вопрос, если когда-нибудь будет прекращено огонь или заключено мирное соглашение, как сделать так, чтобы оно было устойчивым и длительным - это то, над чем работает "Коалиция желающих", к которой присоединились Франция, Великобритания и многие другие страны

- добавил Рютте.

По его словам, существует много способов в будущем, чтобы убедиться, что Украина будет оставаться в безопасности после заключения мирного соглашения.

Конечно, первый уровень - это обеспечение того, чтобы украинские вооруженные силы были на таком уровне, чтобы быть способными защищать украинскую территорию, и, возможно, возникнет потребность в большем количестве военных. Мы все очень преданы тому, чтобы убедиться, что когда бы это ни закончилось, путин не попытается сделать это снова. Не допустить повторения 2014 года, когда Минские договоренности, по сути, были оспорены, когда чернила на них еще не высохли

- отметил генсек.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что участие президента США Дональда Трампа в процессе урегулирования войны рф против Украины стало решающим шагом, который позволил сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Павел Башинский

Павел Башинский

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