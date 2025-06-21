США таємно погоджували з росією проєкт резолюції ООН до річниці вторгнення в Україну - Le Monde

США таємно погоджували з рф проєкт своєї резолюції в ООН до роковин вторгнення в Україну. Про це пише Le Monde, інформує УНН.

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Зазначається, що 24 лютого, у третю річницю вторгнення рф в Україну, кілька європейських лідерів були в Києві, щоб продемонструвати солідарність.

Президент Франції Емманюель Макрон тим часом прибув до Білого дому з планом у руках: залучити на свій бік Трампа. Через три дні настала черга британського прем'єр-міністра Кейра Стармера. Але за кадром 24 лютого в ООН точилася запекла боротьба - йдеться у статті.

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Автори вказують, що Україна підготувала проєкт резолюції, який засуджував агресію москви та закликав до виведення російських військ.

Європейці, спостерігаючи, як в результаті наступу Ізраїлю в Газі зменшується підтримка України, переконали своїх українських колег пом’якшити текст, щоб отримати переважну більшість у Генеральній Асамблеї. Американська дипломатка Дороті Ші навіть закликала Україну відкликати свій проєкт документа, аргументуючи це словами: "Мир, а не війна" - пише видання.

Заначається, що коли про переговори дізналися в ЄС, Франція та Британія виступили проти ініціативи США.

"Після відмови Вашингтона врахувати ключові поправки, зокрема про територіальну цілісність України, Штати самі не підтримали власний проєкт під час голосування", - резюмує ЗМІ.

Нагадаємо

24 лютого, у 3-ю річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну, 93 країни підтримали проєкт резолюції Генасамблеї ООН, ініційований Києвом та країнами Європи, щодо засудження агресії кремля. США відмовились підтримати українську резолюцію, пропонуючи натомість власний проєкт для "швидкого завершення конфлікту".

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