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Масовані атаки рф на Україну обговорили у Радбезі ООН: про що йшлося

Київ • УНН

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Рада безпеки ООН обговорила масштабні обстріли України росією, включаючи атаку на Київ 17 червня, що забрала життя 28 людей. Помічник Генсека ООН підкреслив, що кількість жертв серед цивільного населення зросла на 47% у 2025 році порівняно з 2024 роком.

Масовані атаки рф на Україну обговорили у Радбезі ООН: про що йшлося

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй обговорила масштабні обстріли російською федерацією України, зокрема удар по Києву, який стався 17 червня і забрав життя 28 жителів міста, пише УНН.

Деталі

"Ми стали свідками безперервних, масштабних російських повітряних атак на українські міста та селища, що призвело до значного зростання кількості жертв серед цивільного населення", – повідомив помічник Генерального секретаря з питань Європи, Центральної Азії та Америки в Департаментах політичних справ та миротворчих операцій Мірослав Єнча.

Він нагадав, що з 16 по 17 червня російські безпілотники та ракети вразили сім районів Києва, вбивши щонайменше 28 мирних жителів та поранивши понад 130 інших, що зробило цю атаку однією з найсмертоносніших за рік. 

"Рівень смертності та руйнувань ризикує затьмарити надію на негайне припинення вогню та загрожує підірвати перспективи тривалого миру", - наголосив він.

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Ілюструючи нинішню драматичну ескалацію, він сказав, що кількість жертв серед цивільного населення за перші п’ять місяців 2025 року була на 47 відсотків вищою, ніж за той самий період 2024 року.

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За оцінками помічника Генсека ООН, з лютого 2022 року в Україні загинули щонайменше 13 438 цивільних осіб, серед них 713 дітей. Ще 33 279 осіб, включаючи 2092 дитини, отримали поранення. Лише від початку 2025 року в Україні зафіксовано 859 випадків загибелі й 4285 поранень, додав Єнча.

Єнча наголосив, що удари по цивільних особах та цивільній інфраструктурі суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом.

"Ми засуджуємо всі такі атаки. Вони мають припинитися негайно", - наголосив помічник Генсека.

Разом з тим Єнча наголосив, що ООН вітає всі зусилля щодо припинення вогню. Він зазначив, що "позиція ООН залишається принциповою - на підтримку справедливого та сталого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права, відповідних резолюцій та з повагою до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

Він нагадав, що Генеральний секретар закликав до "повного, негайного та безумовного припинення вогню як важливого першого кроку з цією метою".

"Ми маємо подвоїти зусилля, щоб дипломатичний процес не лише продовжувався, а й став незворотним, – підсумував Єнча. – ООН готова підтримувати всі змістовні зусилля на цьому шляху".

При цьому він згадав переговори у Стамбулі між українською та російською делегаціями.

"Ми вітаємо продовження всіх значущих дипломатичних зусиль, включаючи нещодавні переговори в Стамбулі. Ми наполегливо закликаємо сторони досягти відчутного прогресу на шляху до припинення вогню і міцного врегулювання", - сказав він.

Доповнення

У ніч проти 17 червня росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 440 дронів і 32 ракети. Міністерство закордонних справ України закликало світ посилити тиск на агресора та надати більше ППО.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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