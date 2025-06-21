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Массированные атаки рф на Украину обсудили в Совбезе ООН: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Совет безопасности ООН обсудил масштабные обстрелы Украины Россией, включая атаку на Киев 17 июня, унесшую жизни 28 человек. Помощник Генсека ООН подчеркнул, что количество жертв среди гражданского населения выросло на 47% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Массированные атаки рф на Украину обсудили в Совбезе ООН: о чем шла речь

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсудил массированные обстрелы российской федерацией Украины, включая удар по Киеву, который произошел 17 июня и унес жизни 28 жителей города, пишет УНН.

Детали

"Мы стали свидетелями непрерывных, масштабных российских воздушных атак на украинские города и поселки, что привело к значительному росту числа жертв среди гражданского населения", – сообщил помощник Генерального секретаря по вопросам Европы, Центральной Азии и Америки в Департаментах политических дел и миротворческих операций Мирослав Енча.

Он напомнил, что с 16 по 17 июня российские беспилотники и ракеты поразили семь районов Киева, убив по меньшей мере 28 мирных жителей и ранив более 130 других, что сделало эту атаку одной из самых смертоносных за год.

"Уровень смертности и разрушений рискует омрачить надежду на немедленное прекращение огня и угрожает подорвать перспективы длительного мира", - подчеркнул он.

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Иллюстрируя нынешнюю драматическую эскалацию, он сказал, что число жертв среди гражданского населения за первые пять месяцев 2025 года было на 47 процентов выше, чем за тот же период 2024 года.

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По оценкам помощника Генсека ООН, с февраля 2022 года в Украине погибли по меньшей мере 13 438 гражданских лиц, среди них 713 детей. Еще 33 279 человек, включая 2092 ребенка, получили ранения. Только с начала 2025 года в Украине зафиксировано 859 случаев гибели и 4285 ранений, добавил Енча.

Енча подчеркнул, что удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом.

"Мы осуждаем все такие атаки. Они должны прекратиться немедленно", - подчеркнул помощник Генсека.

Вместе с тем Енча подчеркнул, что ООН приветствует все усилия по прекращению огня. Он отметил, что "позиция ООН остается принципиальной - в поддержку справедливого и устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом, соответствующими резолюциями и с уважением к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Он напомнил, что Генеральный секретарь призвал к "полному, немедленному и безусловному прекращению огня как важному первому шагу в этих целях".

"Мы должны удвоить усилия, чтобы дипломатический процесс не только продолжался, но и стал необратимым, - подытожил Енча. - ООН готова поддерживать все содержательные усилия на этом пути".

При этом он упомянул переговоры в Стамбуле между украинской и российской делегациями.

"Мы приветствуем продолжение всех значимых дипломатических усилий, включая недавние переговоры в Стамбуле. Мы настойчиво призываем стороны достичь ощутимого прогресса на пути к прекращению огня и прочному урегулированию", - сказал он.

Дополнение

В ночь на 17 июня россия совершила массированную атаку на Украину, применив 440 дронов и 32 ракеты. Министерство иностранных дел Украины призвало мир усилить давление на агрессора и предоставить больше ПВО.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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