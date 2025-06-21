Массированные атаки рф на Украину обсудили в Совбезе ООН: о чем шла речь

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсудил массированные обстрелы российской федерацией Украины, включая удар по Киеву, который произошел 17 июня и унес жизни 28 жителей города, пишет УНН.

Детали

"Мы стали свидетелями непрерывных, масштабных российских воздушных атак на украинские города и поселки, что привело к значительному росту числа жертв среди гражданского населения", – сообщил помощник Генерального секретаря по вопросам Европы, Центральной Азии и Америки в Департаментах политических дел и миротворческих операций Мирослав Енча.

Он напомнил, что с 16 по 17 июня российские беспилотники и ракеты поразили семь районов Киева, убив по меньшей мере 28 мирных жителей и ранив более 130 других, что сделало эту атаку одной из самых смертоносных за год.

"Уровень смертности и разрушений рискует омрачить надежду на немедленное прекращение огня и угрожает подорвать перспективы длительного мира", - подчеркнул он.

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Иллюстрируя нынешнюю драматическую эскалацию, он сказал, что число жертв среди гражданского населения за первые пять месяцев 2025 года было на 47 процентов выше, чем за тот же период 2024 года.

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По оценкам помощника Генсека ООН, с февраля 2022 года в Украине погибли по меньшей мере 13 438 гражданских лиц, среди них 713 детей. Еще 33 279 человек, включая 2092 ребенка, получили ранения. Только с начала 2025 года в Украине зафиксировано 859 случаев гибели и 4285 ранений, добавил Енча.

Енча подчеркнул, что удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом.

"Мы осуждаем все такие атаки. Они должны прекратиться немедленно", - подчеркнул помощник Генсека.

Вместе с тем Енча подчеркнул, что ООН приветствует все усилия по прекращению огня. Он отметил, что "позиция ООН остается принципиальной - в поддержку справедливого и устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом, соответствующими резолюциями и с уважением к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Он напомнил, что Генеральный секретарь призвал к "полному, немедленному и безусловному прекращению огня как важному первому шагу в этих целях".

"Мы должны удвоить усилия, чтобы дипломатический процесс не только продолжался, но и стал необратимым, - подытожил Енча. - ООН готова поддерживать все содержательные усилия на этом пути".

При этом он упомянул переговоры в Стамбуле между украинской и российской делегациями.

"Мы приветствуем продолжение всех значимых дипломатических усилий, включая недавние переговоры в Стамбуле. Мы настойчиво призываем стороны достичь ощутимого прогресса на пути к прекращению огня и прочному урегулированию", - сказал он.

Дополнение

В ночь на 17 июня россия совершила массированную атаку на Украину, применив 440 дронов и 32 ракеты. Министерство иностранных дел Украины призвало мир усилить давление на агрессора и предоставить больше ПВО.