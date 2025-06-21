США тайно согласовывали с россией проект резолюции ООН к годовщине вторжения в Украину - Le Monde

США тайно согласовывали с рф проект своей резолюции в ООН к годовщине вторжения в Украину. Об этом пишет Le Monde, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 24 февраля, в третью годовщину вторжения рф в Украину, несколько европейских лидеров были в Киеве, чтобы продемонстрировать солидарность.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тем временем прибыл в Белый дом с планом в руках: привлечь на свою сторону Трампа. Через три дня настала очередь британского премьер-министра Кейра Стармера. Но за кадром 24 февраля в ООН шла ожесточенная борьба - говорится в статье.

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Авторы указывают, что Украина подготовила проект резолюции, который осуждал агрессию москвы и призывал к выводу российских войск.

Европейцы, наблюдая, как в результате наступления Израиля в Газе уменьшается поддержка Украины, убедили своих украинских коллег смягчить текст, чтобы получить подавляющее большинство в Генеральной Ассамблее. Американская дипломатка Дороти Ши даже призвала Украину отозвать свой проект документа, аргументируя это словами: "Мир, а не война" - пишет издание.

Отмечается, что когда о переговорах узнали в ЕС, Франция и Британия выступили против инициативы США.

"После отказа Вашингтона учесть ключевые поправки, в частности о территориальной целостности Украины, Штаты сами не поддержали собственный проект во время голосования", - резюмирует СМИ.

Напомним

24 февраля, в 3-ю годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину, 93 страны поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН, инициированный Киевом и странами Европы, относительно осуждения агрессии кремля. США отказались поддержать украинскую резолюцию, предлагая вместо этого собственный проект для "быстрого завершения конфликта".

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