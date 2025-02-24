Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію всупереч позиції США

Генасамблея ООН підтримала революцію, яку ініціювала Україна та країни Європи, а не американську, передає УНН.

За проєкт резолюції який ініціювала Україна та країни Європи проголосувало 93 країни, проти - 18 й утрималися - 65.

Раніше

Перед голосуванням представниця США на засіданні Генасамблеї ООН Дороті Ші заявила про неможливість підтримки в ООН української резолюції щодо деескалації ситуації в Україні, наголосивши, що їх проєкт резолюції пропонує швидкий кінець конфлікту й "відновлення миру" між Україною та росією.

В українському проєкті засуджується агресія рф проти України.

Доповнення

Financial Times повідомляло, що США і Європа сперечаються в ООН і G7 з питання про те, чи звинувачувати росію у її війні проти України, на тлі того, як швидка зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо конфлікту загрожує зруйнувати західну єдність.