Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію всупереч позиції США
Київ • УНН
93 країни підтримали проєкт резолюції, ініційований Україною та країнами Європи, щодо засудження агресії РФ. США відмовились підтримати українську резолюцію, пропонуючи натомість власний проєкт для "швидкого завершення конфлікту".
Генасамблея ООН підтримала революцію, яку ініціювала Україна та країни Європи, а не американську, передає УНН.
За проєкт резолюції який ініціювала Україна та країни Європи проголосувало 93 країни, проти - 18 й утрималися - 65.
Раніше
Перед голосуванням представниця США на засіданні Генасамблеї ООН Дороті Ші заявила про неможливість підтримки в ООН української резолюції щодо деескалації ситуації в Україні, наголосивши, що їх проєкт резолюції пропонує швидкий кінець конфлікту й "відновлення миру" між Україною та росією.
В українському проєкті засуджується агресія рф проти України.
Доповнення
Financial Times повідомляло, що США і Європа сперечаються в ООН і G7 з питання про те, чи звинувачувати росію у її війні проти України, на тлі того, як швидка зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо конфлікту загрожує зруйнувати західну єдність.