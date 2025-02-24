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Європа і США стикаються в G7 і ООН через формулювання щодо війни в Україні - FT

Європа і США стикаються в G7 і ООН через формулювання щодо війни в Україні - FT

Київ • УНН

 • 25587 перегляди

США і Європа ведуть боротьбу в ООН та G7 щодо формулювань про війну в Україні.

США і Європа сперечаються в ООН і G7 з питання про те, чи звинувачувати росію у її війні проти України, на тлі того, як швидка зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо конфлікту загрожує зруйнувати західну єдність, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Адміністрація Трампа і ЄС запропонували конкуруючі резолюції ООН для голосування в Генеральній асамблеї в понеділок, у той час як дипломати G7 провели вихідні, сперечаючись щодо того, чи буде в спільній заяві, яка має бути опублікована групою країн, згадуватися "агресія" росії проти України, чи ні", - ідеться в публікації.

Офіційні особи заявили, що "протистояння може дійти до Ради Безпеки ООН, і США, можливо, стануть на бік росії та Китаю проти підтримуваної Західною Європою демонстрації підтримки Києва".

Каллас заявила про присутність російського наративу в повідомленнях зі США24.02.2025, 10:59 • 23739 переглядiв

Україна та ЄС спільно підготували резолюцію ООН з приводу третьої річниці війни, що засуджує вторгнення росії, яку має бути винесено на голосування 193 членами організації в понеділок удень.

"США закликали відкликати цю резолюцію", за словами двох офіційних осіб, проінформованих про хід обговорень. Замість цього Вашингтон запропонував свій власний текст, у якому "дії України прирівнюються до дій росії" і оплакується "трагічна загибель людей під час конфлікту між російською федерацією та Україною", за словами одного з джерел.

"Це [американське] формулювання, очевидно, неприйнятне для нас, - сказало джерело. - Усе це пов'язано між собою і є частиною більш широкої зміни позиції США".

Потенційні голосування щодо обох резолюцій - європейської та американської - послідують за запланованою публікацією заяви G7 у межах віртуальної зустрічі лідерів групи раніше в понеділок вдень.

Рада Безпеки ООН також має проголосувати щодо резолюції США пізніше в понеділок удень, повідомили дві офіційні особи.

Минулого тижня США відмовилися погодитися із заявою G7, у якій згадувалася "російська агресія" проти України. Міністр оборони США Піт Гегсет повторив цю позицію цими вихідними.

"Справедливо сказати, що це дуже складна ситуація", - сказав він Fox News Sunday, коли його запитали, чи "справедливо" говорити, що росія вторглася в Україну.

Дипломатичні зусилля щодо запобігання подальших публічних розбіжностей між США та їхніми європейськими союзниками робляться в той час, коли президент Франції Еммануель Макрон має зустрітися з Трампом у Білому домі в понеділок, що стане першим таким візитом європейського лідера після виборів президента США.

Макрон прибув до Білого дому24.02.2025, 15:56 • 24757 переглядiв

кремль заявив, що "вітає і підтримує" американське "переформатування" свого підходу до росії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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