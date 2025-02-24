Европа и США сталкиваются в G7 и ООН из-за формулировок по войне в Украине - FT

ССША и Европа спорят в ООН и G7 по вопросу о том, обвинять ли россию в ее войне против Украины, на фоне того, как быстрое изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении конфликта грозит разрушить западное единство, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Администрация Трампа и ЕС предложили конкурирующие резолюции ООН для голосования в Генеральной ассамблее в понедельник, в то время как дипломаты G7 провели выходные, препираясь о том, будет ли в совместном заявлении, которое должно быть опубликовано группой стран, упоминаться "агрессия" россии против Украины или нет", - говорится в публикации.

Официальные лица заявили, что "противостояние может дойти до Совета Безопасности ООН, и США, возможно, встанут на сторону россии и Китая против поддерживаемой Западной Европой демонстрации поддержки Киева".

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Украина и ЕС совместно подготовили резолюцию ООН по поводу третьей годовщины войны, осуждающую вторжение россии, которая должна быть вынесена на голосование 193 членами организации в понедельник днем.

"США призвали отозвать эту резолюцию", по словам двух официальных лиц, проинформированных о ходе обсуждений. Вместо этого Вашингтон предложил свой собственный текст, в котором "действия Украины приравниваются к действиям россии" и оплакивается "трагическая гибель людей в ходе конфликта между российской федерацией и Украиной", по словам одного из источников.

"Эта [американская] формулировка, очевидно, неприемлема для нас, - сказал источник. - Все это связано между собой и является частью более широкого изменения позиции США".

Потенциальные голосования по обеим резолюциям - европейской и американской - последуют за запланированной публикацией заявления G7 в рамках виртуальной встречи лидеров группы ранее в понедельник днем.

Совет Безопасности ООН также должен проголосовать по резолюции США позднее в понедельник днем, сообщили два официальных лица.

На прошлой неделе США отказались согласиться с заявлением G7, в котором упоминалась "российская агрессия" против Украины. Министр обороны США Пит Хегсет повторил эту позицию в эти выходные.

"Справедливо сказать, что это очень сложная ситуация", - сказал он Fox News Sunday, когда его спросили, "справедливо" ли говорить, что россия вторглась в Украину.

Дипломатические усилия по предотвращению дальнейших публичных разногласий между США и их европейскими союзниками предпринимаются в то время, когда президент Франции Эммануэль Макрон должен встретиться с Трампом в Белом доме в понедельник, что станет первым таким визитом европейского лидера после выборов президента США.

Макрон прибыл в Белый дом

кремль заявил, что "приветствует и поддерживает" американское "переформатирование" своего подхода к россии.