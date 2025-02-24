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Каллас заявила о присутствии российского нарратива в сообщениях из США

Каллас заявила о присутствии российского нарратива в сообщениях из США

Киев  •  УНН

 • 3955 просмотра

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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о присутствии российского нарратива в сообщениях из США. Она прокомментировала ситуацию относительно попадания Трампа в российский дезинформационный пузырь.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о присутствии российского нарратива в сообщениях из США, пишет УНН.

Если посмотреть на сообщения, которые идут из США, то становится понятным, что российский нарратив там присутствует, очень ярко представлен

- сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, отвечая на вопрос, действует ли нынешняя администрация Трампа в пользу свободного мира или действует в пользу России, на фоне того, как «Трамп попал в российский дезинформационный пузырь».

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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