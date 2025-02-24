Каллас заявила о присутствии российского нарратива в сообщениях из США
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о присутствии российского нарратива в сообщениях из США. Она прокомментировала ситуацию относительно попадания Трампа в российский дезинформационный пузырь.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о присутствии российского нарратива в сообщениях из США, пишет УНН.
Если посмотреть на сообщения, которые идут из США, то становится понятным, что российский нарратив там присутствует, очень ярко представлен
Зеленский рассказал, что не обижается на слова Трампа о "диктаторе без выборов"23.02.25, 17:27 • 21982 просмотра