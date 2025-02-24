Каллас заявила про присутність російського наративу в повідомленнях зі США
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про присутність російського наративу в повідомленнях зі США. Вона прокоментувала ситуацію щодо потрапляння Трампа в російську дезінформаційну бульбашку.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про присутність російського наративу в повідомленнях зі США, пише УНН.
Якщо подивитися на повідомлення, які йдуть із США, то стає зрозумілим, що російський наратив там присутній, дуже яскраво представлений
Зеленський розповів, що не ображається на слова Трампа про "диктатора без виборів"23.02.25, 17:27 • 23894 перегляди