Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про присутність російського наративу в повідомленнях зі США, пише УНН.

Якщо подивитися на повідомлення, які йдуть із США, то стає зрозумілим, що російський наратив там присутній, дуже яскраво представлений