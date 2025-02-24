Макрон прибыл в Белый дом

ukenru
В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
10:46 • 24709 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
10:59 • 75480 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
09:33 • 101968 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
08:53 • 106153 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен
24 февраля, 07:50 • 108749 просмотра

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается
24 февраля, 07:50 • 103904 просмотра

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается

Эксклюзив
Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта
24 февраля, 07:11 • 104318 просмотра

Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф
24 февраля, 05:53 • 106479 просмотра

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского
24 февраля, 05:32 • 134915 просмотра

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины
24 февраля, 04:00 • 107283 просмотра

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

24 февраля, 04:16 • 114567 просмотра
Морозы в Украине ослабнут: прогноз погоды на понедельник

Морозы в Украине ослабнут: прогноз погоды на понедельник

24 февраля, 05:17 • 69507 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 120751 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

09:30 • 97077 просмотра
Украина готова к обмену пленными по принципу "всех на всех" - Зеленский

Украина готова к обмену пленными по принципу "всех на всех" - Зеленский

09:37 • 96117 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 134915 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 217106 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 222642 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 198004 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 220585 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

09:30 • 97077 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 120751 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 108809 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 158959 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 139753 просмотра
Актуальное
Макрон прибыл в Белый дом

Макрон прибыл в Белый дом

Киев  •  УНН

 • 2678 просмотра

Read in English

Президенты США и Франции проведут двустороннюю встречу в Овальном кабинете после звонка лидерам G7. Визит Макрона совпадает с трехлетней годовщиной вторжения россии в Украину.

Президент Дональд Трамп принимает президента Франции Эммануэля Макрона в Белом доме в понедельник, передает УНН со ссылкой на ABC.

Детали

По информации СМИ, Макрон и Трамп начнут день со звонка лидерам G7 перед двусторонней встречей в Овальном кабинете. Они планируют провести пресс-конференцию в Восточном зале.

Добавим

Визит Макрона приходится на третью годовщину вторжения России в Украину. Макрон заявил на прошлой неделе, что Франция и ее партнеры хотят "прочного и прочного мира на Украине" после экстренной встречи европейских чиновников в Париже, в то время как США провели переговоры с россией в Саудовской Аравии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы