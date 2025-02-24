Макрон прибыл в Белый дом

Президент Дональд Трамп принимает президента Франции Эммануэля Макрона в Белом доме в понедельник, передает УНН со ссылкой на ABC.

Детали

По информации СМИ, Макрон и Трамп начнут день со звонка лидерам G7 перед двусторонней встречей в Овальном кабинете. Они планируют провести пресс-конференцию в Восточном зале.

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Визит Макрона приходится на третью годовщину вторжения России в Украину. Макрон заявил на прошлой неделе, что Франция и ее партнеры хотят "прочного и прочного мира на Украине" после экстренной встречи европейских чиновников в Париже, в то время как США провели переговоры с россией в Саудовской Аравии.