Макрон прибув до Білого дому
Київ • УНН
Президенти США і Франції проведуть двосторонню зустріч в Овальному кабінеті після дзвінка лідерам G7. Візит Макрона збігається з трирічною річницею вторгнення росії в Україну.
Президент США Дональд Трамп приймає президента Франції Еммануеля Макрона в Білому домі в понеділок, передає УНН із посиланням на ABC.
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За інформацією ЗМІ, Макрон і Трамп почнуть день із дзвінка лідерам G7 перед двосторонньою зустріччю в Овальному кабінеті. Вони планують провести пресконференцію у Східній залі.
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Візит Макрона припадає на третю річницю вторгнення росії в Україну. Макрон заявив минулого тижня, що Франція та її партнери хочуть "міцного і тривалого миру в Україні" після екстреної зустрічі європейських чиновників у Парижі, в той час як США провели переговори з росією в Саудівській Аравії.