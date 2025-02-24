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15 березня, 19:03 • 120098 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180719 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145567 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137439 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116604 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107517 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102879 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140342 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133926 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128019 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Макрон прибув до Білого дому

Макрон прибув до Білого дому

Київ • УНН

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Президенти США і Франції проведуть двосторонню зустріч в Овальному кабінеті після дзвінка лідерам G7. Візит Макрона збігається з трирічною річницею вторгнення росії в Україну.

Президент США Дональд Трамп приймає президента Франції Еммануеля Макрона в Білому домі в понеділок, передає УНН із посиланням на ABC.

Деталі

За інформацією ЗМІ, Макрон і Трамп почнуть день із дзвінка лідерам G7 перед двосторонньою зустріччю в Овальному кабінеті. Вони планують провести пресконференцію у Східній залі.

Додамо

Візит Макрона припадає на третю річницю вторгнення росії в Україну. Макрон заявив минулого тижня, що Франція та її партнери хочуть "міцного і тривалого миру в Україні" після екстреної зустрічі європейських чиновників у Парижі, в той час як США провели переговори з росією в Саудівській Аравії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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