США відмовились підтримати українську резолюцію в ООН щодо деескалації

Представниця США на засіданні Генасамблеї ООН Дороті Ші заявила про неможливість підтримки в ООН української резолюції щодо деескалації ситуації в Україні, наголосивши, що їх проєкт резолюції пропонує швидкий кінець конфлікту й відновлення миру між Україною та росією, передає УНН.

Цей проєкт резолюції пропонує швидкий кінець конфлікту й відновлення миру між Україною та росією. Зараз нам це потрібно й ми закликаємо всіх держав-членів включно з Україною та росією доєднатися до нас у цих зусиллях