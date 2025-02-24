США відмовились підтримати українську резолюцію в ООН щодо деескалації
Київ • УНН
Представниця США в ООН заявила про неможливість підтримки української резолюції та запропонувала альтернативний проект. США наполягають на швидкому завершенні конфлікту без засудження агресії рф.
Представниця США на засіданні Генасамблеї ООН Дороті Ші заявила про неможливість підтримки в ООН української резолюції щодо деескалації ситуації в Україні, наголосивши, що їх проєкт резолюції пропонує швидкий кінець конфлікту й відновлення миру між Україною та росією, передає УНН.
Цей проєкт резолюції пропонує швидкий кінець конфлікту й відновлення миру між Україною та росією. Зараз нам це потрібно й ми закликаємо всіх держав-членів включно з Україною та росією доєднатися до нас у цих зусиллях
Вона наголосила, що резолюція сфокусована на одній простій ідеї - кінці війни.
Пане президенте, саме тому США запропонували іншу резолюцію, ми не можемо підтримати українську резолюцію й нам потрібно закінчити війну й працювати над тривалим миром
В українському проєкті засуджується агресія рф проти України.
Українська резолюція щодо третіх роковин війни буде винесена на голосування в Генасамблею ООН23.02.25, 15:44 • 71006 переглядiв
Доповнення
Financial Times повідомляло, що США і Європа сперечаються в ООН і G7 з питання про те, чи звинувачувати росію у її війні проти України, на тлі того, як швидка зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо конфлікту загрожує зруйнувати західну єдність.
США вимагають від України відкликати резолюцію ООН щодо війни - WP22.02.25, 16:56 • 65172 перегляди