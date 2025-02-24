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05:23 • 24809 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124941 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184075 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148407 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139677 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117766 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108257 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103023 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143376 перегляди

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США відмовились підтримати українську резолюцію в ООН щодо деескалації

США відмовились підтримати українську резолюцію в ООН щодо деескалації

Київ • УНН

 • 21608 перегляди

Представниця США в ООН заявила про неможливість підтримки української резолюції та запропонувала альтернативний проект. США наполягають на швидкому завершенні конфлікту без засудження агресії рф.

Представниця США на засіданні Генасамблеї ООН Дороті Ші заявила про неможливість підтримки в ООН української резолюції щодо деескалації ситуації в Україні, наголосивши, що їх проєкт резолюції пропонує швидкий кінець конфлікту й відновлення миру між Україною та росією, передає УНН.

Цей проєкт резолюції пропонує швидкий кінець конфлікту й відновлення миру між Україною та росією. Зараз нам це потрібно й ми закликаємо всіх держав-членів включно з Україною та росією доєднатися до нас у цих зусиллях 

- сказала Ші.

Вона наголосила, що резолюція сфокусована на одній простій ідеї - кінці війни.

Пане президенте, саме тому США запропонували іншу резолюцію, ми не можемо підтримати українську резолюцію й нам потрібно закінчити війну й працювати над тривалим миром 

- заявила Ші.

В українському проєкті засуджується агресія рф проти України.

Українська резолюція щодо третіх роковин війни буде винесена на голосування в Генасамблею ООН23.02.25, 15:44 • 71006 переглядiв

Доповнення

Financial Times повідомляло, що США і Європа сперечаються в ООН і G7 з питання про те, чи звинувачувати росію у її війні проти України, на тлі того, як швидка зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо конфлікту загрожує зруйнувати західну єдність.

США вимагають від України відкликати резолюцію ООН щодо війни - WP22.02.25, 16:56 • 65172 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
financial-timesFinancial Times
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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