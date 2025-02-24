США отказались поддержать украинскую резолюцию в ООН по деэскалации

Представительница США на заседании Генассамблеи ООН Дороти Ши заявила о невозможности поддержки в ООН украинской резолюции по деэскалации ситуации в Украине, отметив, что их проект резолюции предлагает быстрый конец конфликта и восстановление мира между Украиной и россией, передает УНН.

Этот проект резолюции предлагает быстрый конец конфликта и восстановление мира между Украиной и россией. Сейчас нам это нужно и мы призываем все государства-члены включая Украину и россию присоединиться к нам в этих усилиях

Она подчеркнула, что резолюция сфокусирована на одной простой идее - конце войны.

Господин президент, именно поэтому США предложили другую резолюцию, мы не можем поддержать украинскую резолюцию и нам нужно закончить войну и работать над длительным миром