США отказались поддержать украинскую резолюцию в ООН по деэскалации
Киев • УНН
Представительница США в ООН заявила о невозможности поддержки украинской резолюции и предложила альтернативный проект. США настаивают на скорейшем завершении конфликта без осуждения агрессии рф.
Представительница США на заседании Генассамблеи ООН Дороти Ши заявила о невозможности поддержки в ООН украинской резолюции по деэскалации ситуации в Украине, отметив, что их проект резолюции предлагает быстрый конец конфликта и восстановление мира между Украиной и россией, передает УНН.
Этот проект резолюции предлагает быстрый конец конфликта и восстановление мира между Украиной и россией. Сейчас нам это нужно и мы призываем все государства-члены включая Украину и россию присоединиться к нам в этих усилиях
Она подчеркнула, что резолюция сфокусирована на одной простой идее - конце войны.
Господин президент, именно поэтому США предложили другую резолюцию, мы не можем поддержать украинскую резолюцию и нам нужно закончить войну и работать над длительным миром
В украинском проекте осуждается агрессия рф против Украины.
Украинская резолюция по третьей годовщине войны будет вынесена на голосование в Генассамблею ООН23.02.25, 15:44 • 69169 просмотров
Дополнение
Financial Times сообщало, что США и Европа спорят в ООН и G7 по вопросу о том, обвинять ли Россию в ее войне против Украины, на фоне того, как быстрое изменение позиции президента США Дональда Трампа по конфликту грозит разрушить западное единство.
США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН по войне - WP22.02.25, 16:56 • 64204 просмотра