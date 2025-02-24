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Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
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Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

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15:38 • 41285 просмотра

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Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
15:03 • 50903 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию вопреки позиции США

Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию вопреки позиции США

Киев  •  УНН

 • 2309 просмотра

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93 страны поддержали проект резолюции, инициированный Украиной и странами Европы, по осуждению агрессии рф. США отказались поддержать украинскую резолюцию, предлагая взамен собственный проект для "быстрого завершения конфликта".

Генассамблея ООН поддержала революцию, которую инициировала Украина и страны Европы, а не американскую, передает УНН.

За проект резолюции, который инициировала Украина и страны Европы проголосовало 93 страны, против - 18 и воздержались - 65.

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Ранее

Перед голосованием представитель США на заседании Генассамблеи ООН Дороти Ши заявила о невозможности поддержки в ООН украинской резолюции по деэскалации ситуации в Украине, отметив, что их проект резолюции предлагает быстрый конец конфликта и "восстановление мира" между Украиной и Россией.

В украинском проекте осуждается агрессия рф против Украины.

Дополнение

Financial Times сообщало, что США и Европа спорят в ООН и G7 по вопросу о том, обвинять ли россию в ее войне против Украины, на фоне того, как быстрое изменение позиции президента США Дональда Трампа по конфликту грозит разрушить западное единство.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
financial-timesFinancial Times
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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