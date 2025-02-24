Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию вопреки позиции США

Генассамблея ООН поддержала революцию, которую инициировала Украина и страны Европы, а не американскую, передает УНН.

За проект резолюции, который инициировала Украина и страны Европы проголосовало 93 страны, против - 18 и воздержались - 65.

Ранее

Перед голосованием представитель США на заседании Генассамблеи ООН Дороти Ши заявила о невозможности поддержки в ООН украинской резолюции по деэскалации ситуации в Украине, отметив, что их проект резолюции предлагает быстрый конец конфликта и "восстановление мира" между Украиной и Россией.

В украинском проекте осуждается агрессия рф против Украины.

Дополнение

Financial Times сообщало, что США и Европа спорят в ООН и G7 по вопросу о том, обвинять ли россию в ее войне против Украины, на фоне того, как быстрое изменение позиции президента США Дональда Трампа по конфликту грозит разрушить западное единство.