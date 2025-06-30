Президент Чехии рассказал, как Трампа убеждали усилить давление на Россию на саммите НАТО

Во время закрытого ужина на саммите в Гааге, когда президент США указал на свой предыдущий успех с Китаем, европейские союзники напомнили Трампу о важности проверки эффективного метода в отношениях с РФ.

Передает УНН со ссылкой на CNN Prima NEWS.

Детали

На прошлой неделе, на специальном ужине после саммита в Гааге, представители НАТО привели пример президенту США, что может быть важным в следующих этапах отношений Соединенные Штаты-российская федерация.

Когда Трамп во время ужина указал на свой предыдущий успех с Китаем, утверждая, что высокие тарифы заставили Пекин изменить свою позицию, резидент Чехии Петр Павел использовал этот аргумент.

Он предложил главе Белого дома следующее:

Видите ли, это именно тот решительный подход, который нам сейчас нужен в отношении России. Если Китай почувствует это в течение месяца, то Россия со своей экономикой может почувствовать это в течение недели или двух - заявил Павел.

Но, не с целью вызвать экономический крах России, - пояснил Павел.

Чтобы в РФ поняли, что альтернативы переговорам просто нет.

Пока что он остается сдержанным, объясняет реакцию Трампа президент Чехии.

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Но по мнению Петера Павела, Трамп осознает, что этот предложенный инструмент "очень эффективен".

Дополнение

Трамп также спросил, почему Европа не может массово увеличить расходы на оборону.

Он был удивлен, почему Европа не может инвестировать 5% ВВП в оборону уже в следующем году. Но союзники были едины в своем ответе, объяснив ему, что европейская промышленность даже не способна производить такое количество военных материалов. - добавил Павел.

Напомним

Петр Павел собрал чешские партии, чтобы гарантировать продолжение помощи Украине, включая 1,8 млн снарядов. Несмотря на скептицизм оппозиции, инициатива с боеприпасами не будет поставлена под угрозу.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что трудно предсказать, что будет дальше в вопросе завершения войны между Украиной и Россией, ведь существует много потенциальных вариантов развития событий в течение следующих двух-трех недель.

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