Половина боїв на фронті сьогодні на Покровському та Новопавлівському напрямках - Генштаб

Половина з 72 боїв на фронті з початку поточної доби сталася на Покровському та Новопавлівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 30 червня, пише УНН.

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 72 бойових зіткнення - повідомили у Генштабі.

Від обстрілів з території російської федерації, як вказано, потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Велика Писарівка, Середина Буда, Проходи Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 168 артилерійських обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

Українські воїни сьогодні зупинили три атаки ворога в районі Вовчанська, Глибокого та в бік Петро-Іванівки на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор один раз здійснював штурмові дії в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Ольгівки. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися пройти в напрямку Григорівки.

На Краматорському напрямку сьогодні окупанти здійснювали три спроби просунутися вперед в районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку, у районах Торецька, Диліївки та Яблунівки наші воїни зупинили дві наступальні дії ворога.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже п’ятнадцять атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 11 разів атакував в районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль. Два бойові зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутись вперед поблизу населеного пункту Малинівка.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку - окупанти намагались просунутися в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.

На інших напрямках фронту, як вказано, ситуація суттєвих змін не зазнала.

Половина боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу