Половина боев на фронте сегодня на Покровском и Новопавловском направлениях - Генштаб

Половина из 72 боев на фронте с начала текущих суток произошла на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 30 июня, пишет УНН.

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 72 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

От обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности Большая Писаревка, Середина Буда, Проходы Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, всего сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 168 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Украинские воины сегодня остановили три атаки врага в районе Волчанска, Глубокого и в сторону Петро-Ивановки на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении агрессор один раз осуществлял штурмовые действия в районе Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Новодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Ольговки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили две атаки. Захватнические подразделения пытались пройти в направлении Григорьевки.

На Краматорском направлении сегодня оккупанты совершили три попытки продвинуться вперед в районах Часова Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении, в районах Торецка, Дылеевки и Яблоновки наши воины остановили два наступательных действия врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Русин Яр, Разина, Новоторецкое, Мирное, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Орехово, Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже пятнадцать атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед вблизи населенного пункта Малиновка.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.

На других направлениях фронта, как указано, ситуация существенных изменений не претерпела.

Половина боев - на трех направлениях: карта от Генштаба