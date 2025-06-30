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Половина боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

За прошедшие сутки на трех направлениях - Покровском, Лиманском и Новопавловском - произошла большая часть из 137 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 62 авиационных и 2 ракетных удара, применив 3474 дрона-камикадзе.

Половина боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Более половины из 137 боев за прошедшие сутки произошло на трех направлениях - Покровском, Лиманском и Новопавловском, сообщили в утренней сводке 30 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 137 боестолкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, захватчики нанесли два ракетных и 62 авиационных удара, применив 60 ракет и сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 3474 дронов-камикадзе и осуществили 6015 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 59 - с реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть пунктов управления, три артиллерийские системы и еще два других важных объекта противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов - сбросил при этом 29 управляемых авиационных бомб, совершил 352 обстрела, из которых восемь - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское, в Серебрянском лесу и в сторону Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголового.

На Сиверском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Серебрянки, Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак - в районах Дачного, Торецка, Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Мирноград, Орехово, Удачное, Проминь, Лысовка, Новосергиевка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Богатырь, Шевченко, Веселое, Новополь и Ровнополь.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбивают две наступательные действия вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Вертолеты, танки, крылатые ракеты: в Генштабе подвели итоги потерь врага за сутки30.06.25, 07:35 • 1548 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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