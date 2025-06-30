Вертолеты, танки, крылатые ракеты: в Генштабе подвели итоги потерь врага за сутки
Киев • УНН
29 июня российско-оккупационные войска понесли значительные потери, включая 1070 солдат, 3 вертолёта и 42 крылатые ракеты. Общие потери россиян с начала полномасштабной войны превысили миллион военнослужащих.
За сутки 29 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат, 3 вертолета, 4 танка и 42 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1020010 (+1070) человек ликвидировано
- танков ‒ 10980 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 22922 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 29718 (+29)
- РСЗО ‒ 1427 (+2)
- средства ПВО ‒ 1190 (+1)
- самолетов ‒ 420 (0)
- вертолетов ‒ 340 (+3)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42796 (+172)
- крылатые ракеты ‒ 3436 (+42)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53593 (+85)
- специальная техника ‒ 3921 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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