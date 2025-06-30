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Вертолеты, танки, крылатые ракеты: в Генштабе подвели итоги потерь врага за сутки

Киев • УНН

 • 998 просмотра

29 июня российско-оккупационные войска понесли значительные потери, включая 1070 солдат, 3 вертолёта и 42 крылатые ракеты. Общие потери россиян с начала полномасштабной войны превысили миллион военнослужащих.

Вертолеты, танки, крылатые ракеты: в Генштабе подвели итоги потерь врага за сутки

За сутки 29 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат, 3 вертолета, 4 танка и 42 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1020010 (+1070) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10980 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 22922 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 29718 (+29)
          • РСЗО ‒ 1427 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1190 (+1)
              • самолетов ‒ 420 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (+3)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42796 (+172)
                    • крылатые ракеты ‒ 3436 (+42)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53593 (+85)
                            • специальная техника ‒ 3921 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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