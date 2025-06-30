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Гелікоптери, танки, крилаті ракети: у Генштабі підбили підсумки втрат ворога за добу

Київ • УНН

 • 1394 перегляди

29 червня російсько-окупаційні війська зазнали значних втрат, включаючи 1070 солдатів, 3 вертольоти та 42 крилаті ракети. Загальні втрати росіян з початку повномасштабної війни перевищили мільйон військовослужбовців.

Гелікоптери, танки, крилаті ракети: у Генштабі підбили підсумки втрат ворога за добу

За добу 29 червня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів, 3 гелікоптери, 4 танки та 42 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1020010 (+1070) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10980 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 22922 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 29718 (+29)
          • РСЗВ ‒ 1427 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1190 (+1)
              • літаків ‒ 420 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (+3)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42796 (+172)
                    • крилаті ракети ‒ 3436 (+42)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53593 (+85)
                            • спеціальна техніка ‒ 3921 (+1)

                              Дані уточнюються.

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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                              Gas TTF
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