Гелікоптери, танки, крилаті ракети: у Генштабі підбили підсумки втрат ворога за добу
Київ • УНН
29 червня російсько-окупаційні війська зазнали значних втрат, включаючи 1070 солдатів, 3 вертольоти та 42 крилаті ракети. Загальні втрати росіян з початку повномасштабної війни перевищили мільйон військовослужбовців.
За добу 29 червня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів, 3 гелікоптери, 4 танки та 42 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1020010 (+1070) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10980 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22922 (+7)
- артилерійських систем ‒ 29718 (+29)
- РСЗВ ‒ 1427 (+2)
- засоби ППО ‒ 1190 (+1)
- літаків ‒ 420 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (+3)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42796 (+172)
- крилаті ракети ‒ 3436 (+42)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53593 (+85)
- спеціальна техніка ‒ 3921 (+1)
Дані уточнюються.
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