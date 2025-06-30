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Половина боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Минулої доби на трьох напрямках - Покровському, Лиманському та Новопавлівському - відбулася більша частина з 137 бойових зіткнень. Окупанти завдали 62 авіаційних та 2 ракетних удари, застосувавши 3474 дрони-камікадзе.

Половина боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Понад половина зі 137 боїв за минулу добу сталося на трьох напрямках - Покровському, Лиманському та Новопавлівському, повідомили у ранковому зведенні 30 червня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 137 боєзіткнень

- повідомили в Генштабі.

За уточненою інформацією, загарбники завдали два ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши 60 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3474 дронів-камікадзе та здійснили 6015 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, шість пунктів управління, три артилерійські системи та ще два інших важливих об’єкта противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів - скинув при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 352 обстріли, з яких вісім - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське, у Серебрянському лісі та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак - у районах Дачного, Торецька, Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Мирноград, Горіхове, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Багатир, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають дві наступальні дії ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення - противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись уперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Гелікоптери, танки, крилаті ракети: у Генштабі підбили підсумки втрат ворога за добу30.06.25, 07:35 • 1416 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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