Оптимизм после саммита НАТО и реалии войны: пока РФ может давить, Украине необходимо увеличение военной помощи - FT

Опасения, что президент США покинет саммит в Гааге, не оправдались, а провозглашенное увеличение европейских расходов на оборону НАТО может повлиять на баланс между США и Европой. Но война РФ в Украине не утихает, и даже усиливается; военные обеих армий, по разным оценкам, на грани истощения; РФ якобы может поддерживать наступление в течение года.

О контрасте намерений и заявлений в Нидерландах с текущей военной реальностью пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Две стороны дел на старом континенте - агрессивная война России в Украине и последствия трех лет сопротивления нашествию, которое пока не останавливается. И, с другой стороны - "Папин дом" Дональда Трампа, - триумфальный титул, который президенту-республиканцу присвоил генсек НАТО Марк Рютте во время саммита в Гааге. И, вроде бы, общее удовлетворение после встречи лидеров европейских стран и США на прошлой неделе.

Пока атака на линии фронта в Украине сцепляется с обороной, европейские лидеры перечисляют достижения саммита в Нидерландах.

Среди них:

НАТО якобы переориентировалось на ключевую миссию – сдерживание России;

альянс возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны в ответ на продолжение военного наращивания Россией;

с ростом европейских расходов на оборону НАТО станет более сбалансированным альянсом между США и Европой.

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В то же время на фронтах российско-украинской войны, по одному из сообщений, РФ потеряла более миллиона военнослужащих убитыми или ранеными. В это же время украинские потери - также тяжелые. И это ощутимо в контексте того, что население России примерно в несколько раз больше.

Противник пытается давить на гражданское население Украины.

Рост интенсивности российских ракетных атак на Киев и другие украинские города также вредит моральному духу украинцев. Без четкого видения победы — или по крайней мере окончания войны — чувство безнадежности рискует охватить страну. - пишет Financial Times.

Изменение настроений внутри украинского правительства отражается в призывах к прекращению огня.

Год или два назад такие призывы считались бы поражением. - отмечает автор текста на FT.

Что касается настроений внутри страны, издание ссылается на то, что группа бывших европейских лидеров недавно посетила Украину.

Группа политиков экс-лидеров стран Европы, среди которых Карл Бильдт (шведский политический деятель, дипломат, премьер-министр Швеции с 1991 по 1994 год) и Санна Марин (премьер-министр Финляндии с 10 декабря 2019 по 20 июня 2023 года).

Они написали следующее:

Хотя украинцы никогда не прекратят сопротивляться, без большей военной поддержки Украина может потерять больше территорий. Возможно, будет захвачено больше городов

Неофициально некоторые западные чиновники высказываются еще более мрачными словами, предупреждая о риске "катастрофического провала". Если не будет значительного увеличения военной и финансовой помощи от западных союзников.

С другой стороны, оптимисты утверждают, что опыт украинцев в войне с помощью беспилотников сделал невозможным массовое продвижение больших групп российских войск. И даже если, при условии что, ВС РФ как-то удастся прорвать украинские линии, воспользоваться этим достижением захватчики не смогут. Из-за нехватки механизированных дивизий, в частности.

В своем материале на FT автор текста напоминает, что в текущей российско-украинской войне уже много раз было доказано:

полученная мудрость ошибочна;

впрочем, если растущий пессимизм среди тех, кто внимательно следит за войной в Украине, будет оправдан, то хорошие настроения после саммита НАТО вскоре исчезнут. В таком случае даже Рютте может испытывать трудности с тем, чтобы продолжать улыбаться до конца года, резюмирует автор текста Financial Times.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс сталкивается с вызовами из-за агрессивного перевооружения России, поддержанного китайскими технологиями.

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