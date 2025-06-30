Оптимизм после саммита НАТО и реалии войны: пока РФ может давить, Украине необходимо увеличение военной помощи - FT
Киев • УНН
Саммит НАТО в Гааге продемонстрировал рост европейских расходов на оборону, но призывы к перемирию в Украине указывают на изменение настроений. НАТО переориентировалось на сдерживание РФ, пока Украина на фронте сталкивается с тяжелыми потерями и риском утраты территорий.
Опасения, что президент США покинет саммит в Гааге, не оправдались, а провозглашенное увеличение европейских расходов на оборону НАТО может повлиять на баланс между США и Европой. Но война РФ в Украине не утихает, и даже усиливается; военные обеих армий, по разным оценкам, на грани истощения; РФ якобы может поддерживать наступление в течение года.
О контрасте намерений и заявлений в Нидерландах с текущей военной реальностью пишет Financial Times, передает УНН.
Детали
Две стороны дел на старом континенте - агрессивная война России в Украине и последствия трех лет сопротивления нашествию, которое пока не останавливается. И, с другой стороны - "Папин дом" Дональда Трампа, - триумфальный титул, который президенту-республиканцу присвоил генсек НАТО Марк Рютте во время саммита в Гааге. И, вроде бы, общее удовлетворение после встречи лидеров европейских стран и США на прошлой неделе.
Пока атака на линии фронта в Украине сцепляется с обороной, европейские лидеры перечисляют достижения саммита в Нидерландах.
Среди них:
- НАТО якобы переориентировалось на ключевую миссию – сдерживание России;
- альянс возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны в ответ на продолжение военного наращивания Россией;
- с ростом европейских расходов на оборону НАТО станет более сбалансированным альянсом между США и Европой.
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В то же время на фронтах российско-украинской войны, по одному из сообщений, РФ потеряла более миллиона военнослужащих убитыми или ранеными. В это же время украинские потери - также тяжелые. И это ощутимо в контексте того, что население России примерно в несколько раз больше.
Противник пытается давить на гражданское население Украины.
Рост интенсивности российских ракетных атак на Киев и другие украинские города также вредит моральному духу украинцев. Без четкого видения победы — или по крайней мере окончания войны — чувство безнадежности рискует охватить страну.
Изменение настроений внутри украинского правительства отражается в призывах к прекращению огня.
Год или два назад такие призывы считались бы поражением.
Что касается настроений внутри страны, издание ссылается на то, что группа бывших европейских лидеров недавно посетила Украину.
Группа политиков экс-лидеров стран Европы, среди которых Карл Бильдт (шведский политический деятель, дипломат, премьер-министр Швеции с 1991 по 1994 год) и Санна Марин (премьер-министр Финляндии с 10 декабря 2019 по 20 июня 2023 года).
Они написали следующее:
Хотя украинцы никогда не прекратят сопротивляться, без большей военной поддержки Украина может потерять больше территорий. Возможно, будет захвачено больше городов
Неофициально некоторые западные чиновники высказываются еще более мрачными словами, предупреждая о риске "катастрофического провала". Если не будет значительного увеличения военной и финансовой помощи от западных союзников.
С другой стороны, оптимисты утверждают, что опыт украинцев в войне с помощью беспилотников сделал невозможным массовое продвижение больших групп российских войск. И даже если, при условии что, ВС РФ как-то удастся прорвать украинские линии, воспользоваться этим достижением захватчики не смогут. Из-за нехватки механизированных дивизий, в частности.
В своем материале на FT автор текста напоминает, что в текущей российско-украинской войне уже много раз было доказано:
- полученная мудрость ошибочна;
- впрочем, если растущий пессимизм среди тех, кто внимательно следит за войной в Украине, будет оправдан, то хорошие настроения после саммита НАТО вскоре исчезнут. В таком случае даже Рютте может испытывать трудности с тем, чтобы продолжать улыбаться до конца года, резюмирует автор текста Financial Times.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс сталкивается с вызовами из-за агрессивного перевооружения России, поддержанного китайскими технологиями.
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