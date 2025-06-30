Оптимизм после саммита НАТО и реалии войны: пока РФ может давить, Украине необходимо увеличение военной помощи - FT

$41.640.06
48.780.14
ukenru
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
14:53 • 18248 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Эксклюзив
12:58 • 49563 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:57 • 33456 просмотра
Как не стать жертвой квартирных мошенников: главные признаки обмана при аренде
Эксклюзив
30 июня, 10:13 • 39983 просмотра
Украина готовится реформировать звание "Мать-героиня": что изменится?
30 июня, 09:40 • 56504 просмотра
Удар по Кривому Рогу 30 июня: вражеский БПЛА попал рядом с ТЦК
30 июня, 06:31 • 111870 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 114519 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 118080 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 103288 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 280277 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
6м/с
52%
742мм
Популярные новости
Кривой Рог подвергся дроновой атаке рф, есть попадание - Вилкул30 июня, 07:05 • 62206 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 79901 просмотра
Военный ответил, действительно ли враг продвигается на Запорожье30 июня, 07:21 • 53486 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах11:05 • 57670 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим14:11 • 18751 просмотра
публикации
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают14:37 • 16045 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим14:11 • 19716 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:58 • 49563 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы30 июня, 06:31 • 111870 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 280277 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах11:05 • 58490 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 80685 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 85158 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 96276 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 202603 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ИРИС-Т
Шахед-136
Дія (сервис)
Еврофайтер Тайфун

Оптимизм после саммита НАТО и реалии войны: пока РФ может давить, Украине необходимо увеличение военной помощи - FT

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Саммит НАТО в Гааге продемонстрировал рост европейских расходов на оборону, но призывы к перемирию в Украине указывают на изменение настроений. НАТО переориентировалось на сдерживание РФ, пока Украина на фронте сталкивается с тяжелыми потерями и риском утраты территорий.

Оптимизм после саммита НАТО и реалии войны: пока РФ может давить, Украине необходимо увеличение военной помощи - FT

Опасения, что президент США покинет саммит в Гааге, не оправдались, а провозглашенное увеличение европейских расходов на оборону НАТО может повлиять на баланс между США и Европой. Но война РФ в Украине не утихает, и даже усиливается; военные обеих армий, по разным оценкам, на грани истощения; РФ якобы может поддерживать наступление в течение года.

О контрасте намерений и заявлений в Нидерландах с текущей военной реальностью пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Две стороны дел на старом континенте - агрессивная война России в Украине и последствия трех лет сопротивления нашествию, которое пока не останавливается. И, с другой стороны - "Папин дом" Дональда Трампа, - триумфальный титул, который президенту-республиканцу присвоил генсек НАТО Марк Рютте во время саммита в Гааге. И, вроде бы, общее удовлетворение после встречи лидеров европейских стран и США на прошлой неделе.

Пока атака на линии фронта в Украине сцепляется с обороной, европейские лидеры перечисляют достижения саммита в Нидерландах.

Среди них:

  • НАТО якобы переориентировалось на ключевую миссию – сдерживание России;
    • альянс возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны в ответ на продолжение военного наращивания Россией;
      • с ростом европейских расходов на оборону НАТО станет более сбалансированным альянсом между США и Европой.

        Президент Чехии рассказал, как Трампа убеждали усилить давление на Россию на саммите НАТО30.06.25, 16:30 • 1688 просмотров

        В то же время на фронтах российско-украинской войны, по одному из сообщений, РФ потеряла более миллиона военнослужащих убитыми или ранеными. В это же время украинские потери - также тяжелые. И это ощутимо в контексте того, что население России примерно в несколько раз больше.

        Противник пытается давить на гражданское население Украины.

        Рост интенсивности российских ракетных атак на Киев и другие украинские города также вредит моральному духу украинцев. Без четкого видения победы — или по крайней мере окончания войны — чувство безнадежности рискует охватить страну.

        - пишет Financial Times.

        Изменение настроений внутри украинского правительства отражается в призывах к прекращению огня.

        Год или два назад такие призывы считались бы поражением.

        - отмечает автор текста на FT.

        Что касается настроений внутри страны, издание ссылается на то, что группа бывших европейских лидеров недавно посетила Украину.

        Группа политиков экс-лидеров стран Европы, среди которых Карл Бильдт (шведский политический деятель, дипломат, премьер-министр Швеции с 1991 по 1994 год) и Санна Марин (премьер-министр Финляндии с 10 декабря 2019 по 20 июня 2023 года).

        Они написали следующее:

        Хотя украинцы никогда не прекратят сопротивляться, без большей военной поддержки Украина может потерять больше территорий. Возможно, будет захвачено больше городов

        Неофициально некоторые западные чиновники высказываются еще более мрачными словами, предупреждая о риске "катастрофического провала". Если не будет значительного увеличения военной и финансовой помощи от западных союзников.

        С другой стороны, оптимисты утверждают, что опыт украинцев в войне с помощью беспилотников сделал невозможным массовое продвижение больших групп российских войск. И даже если, при условии что, ВС РФ как-то удастся прорвать украинские линии, воспользоваться этим достижением захватчики не смогут. Из-за нехватки механизированных дивизий, в частности.

        В своем материале на FT автор текста напоминает, что в текущей российско-украинской войне уже много раз было доказано:

        • полученная мудрость ошибочна;
          • впрочем, если растущий пессимизм среди тех, кто внимательно следит за войной в Украине, будет оправдан, то хорошие настроения после саммита НАТО вскоре исчезнут. В таком случае даже Рютте может испытывать трудности с тем, чтобы продолжать улыбаться до конца года, резюмирует автор текста Financial Times.

            Напомним

            Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс сталкивается с вызовами из-за агрессивного перевооружения России, поддержанного китайскими технологиями.

            Половина боев на фронте сегодня на Покровском и Новопавловском направлениях - Генштаб30.06.25, 16:57 • 626 просмотров

            Игорь Тележников

            Игорь Тележников

            политикаНовости Мира
            Марк Рютте
            Financial Times
            НАТО
            Дональд Трамп
            Китай
            Соединённые Штаты
            Украина
            Киев
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9