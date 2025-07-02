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Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років

Київ • УНН

 • 3212 перегляди

Актор Пітер-Генрі Шредер, відомий роллю стрільця Пітера-Генрі в серіалі "Зоряний шлях: Ентерпрайз", помер у червні у віці 90 років у Флориді. Причина смерті невідома, похорон відбудеться в Лос-Анджелесі з військовими почестями.

Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років

Легенда наукової фантастики Пітер-Генрі Шредер, відомий роллю стрільця Пітера-Генрі в серіалі "Зоряний шлях: Ентерпрайз", пішов із життя в червні в Медичному центрі ветеранів у Флориді у колі рідних. Актор, який до останнього сподівався повернутися до зйомок, залишив по собі дочку, сина та двох онуків. Про це пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Повідомляється, що Пітер "мирно помер" у червні в оточенні членів своєї родини в Медичному центрі у справах ветеранів Лейк-Сіті у Флориді. Причина його смерті на цей час невідома.

Видання Deadline повідомляє, що протягом останніх днів своєї смерті Пітер-Генрі неодноразово запитував, коли його випишуть з лікарні.

"Коли ви мене звідси вивезете? Мені треба повернутися до Лос-Анджелеса на роботу", - казав він лікарям та родині.

"Наші думки з родиною та близькими Шредера", - написали на фан-сторінці "Зоряного шляху".

Його похорон відбудеться в Лос-Анджелесі з військовими почестями, де його поховають на Національному кладовищі Вірджинії. У актора залишилися дочка Валері Лінн та син Пітер Генрі II, невістка Феліція Крістіані Басс та онуки Пітер Генрі III та Джаррід Майкл. Родина попросила, щоб замість квітів співчуття висловлювали через пожертви у Фонд життя людей і тварин.

На його меморіальній сторінці повідомлялося, що Шредер цінував своє життя та заявив: "У мене було довге та насичене життя, і я дякую за нього Богові".

Доповнення

Перш ніж стати актором, Шредер служив в армії США та перебував на дійсній військовій службі під час тривалої Корейської війни, яка закінчилася в 1953 році.

Після повернення зі служби Пітер-Генрі провів наступні 70 років свого життя як актор, художник, кінорежисер, продюсер і режисер у кіно, на телебаченні, у театральних постановках та музиці. Пітер-Генрі також відомий роботою з Аланом Алдою та Меріл Стріп над драмою "Спокушання Джо Тайнена", яка отримала схвальні відгуки критиків.

Він також знявся в епізоді легендарного американського комедійного серіалу "Cheers", з'явившись разом із Кірсті Еллі, Келсі Греммер та Бібі Нювірт. Однак славу йому приніс "Зоряний шлях: Ентерпрайз", телевізійна версія довготривалого науково-фантастичного серіалу 2000-х років, який тривав чотири сезони.

Актор також заснував власну продюсерську компанію PHS Productions для реалізації власних проектів. Його остання поява на екрані відбулася у 2020 році у фільмі "Sammy-Gate", де він зіграв Санто Трафіканта.

Помер сценарист "Трансформерів" та "Зоряного шляху" Роберто Орсі26.02.25, 09:46 • 21748 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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