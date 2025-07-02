Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет

Легенда научной фантастики Питер-Генри Шредер, известный ролью стрелка Питера-Генри в сериале "Звездный путь: Энтерпрайз", ушел из жизни в июне в Медицинском центре ветеранов во Флориде в кругу родных. Актер, который до последнего надеялся вернуться к съемкам, оставил после себя дочь, сына и двух внуков. Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Сообщается, что Питер "мирно умер" в июне в окружении членов своей семьи в Медицинском центре по делам ветеранов Лейк-Сити во Флориде. Причина его смерти на данный момент неизвестна.

Издание Deadline сообщает, что в течение последних дней своей смерти Питер-Генри неоднократно спрашивал, когда его выпишут из больницы.

"Когда вы меня отсюда вывезете? Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес на работу", - говорил он врачам и семье.

"Наши мысли с семьей и близкими Шредера", - написали на фан-странице "Звездного пути".

Его похороны состоятся в Лос-Анджелесе с воинскими почестями, где его похоронят на Национальном кладбище Вирджинии. У актера остались дочь Валери Линн и сын Питер Генри II, невестка Фелиция Кристиани Басс и внуки Питер Генри III и Джаррид Майкл. Семья попросила, чтобы вместо цветов соболезнования выражали через пожертвования в Фонд жизни людей и животных.

На его мемориальной странице сообщалось, что Шредер ценил свою жизнь и заявил: "У меня была долгая и насыщенная жизнь, и я благодарю за нее Бога".

Дополнение

Прежде чем стать актером, Шредер служил в армии США и находился на действительной военной службе во время продолжительной Корейской войны, которая закончилась в 1953 году.

После возвращения со службы Питер-Генри провел следующие 70 лет своей жизни как актер, художник, кинорежиссер, продюсер и режиссер в кино, на телевидении, в театральных постановках и музыке. Питер-Генри также известен работой с Аланом Алдой и Мерил Стрип над драмой "Соблазнение Джо Тайнена", которая получила одобрительные отзывы критиков.

Он также снялся в эпизоде легендарного американского комедийного сериала "Cheers", появившись вместе с Кирсти Элли, Келси Грэммером и Биби Ньювирт. Однако славу ему принес "Звездный путь: Энтерпрайз", телевизионная версия долгоиграющего научно-фантастического сериала 2000-х годов, который длился четыре сезона.

Актер также основал собственную продюсерскую компанию PHS Productions для реализации собственных проектов. Его последнее появление на экране состоялось в 2020 году в фильме "Sammy-Gate", где он сыграл Санто Трафиканте.

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