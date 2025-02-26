Умер сценарист "Трансформеров" и "Звездного пути" Роберто Орси
Киев • УНН
Голливудский сценарист и продюсер Роберто Орси умер в 51 год от почечной недостаточности. Он известен работой над фильмами «Трансформеры», «Звездный путь» и «Миссия невыполнима 3».
Известный голливудский сценарист и продюсер Роберто Орси умер в возрасте 51 года от почечной недостаточности. Об этом сообщает Gizmodo, пишет УНН.
Детали
Орси получил мировую славу благодаря сотрудничеству с Алексом Курцманом. Вместе они создали ряд культовых фильмов и сериалов, среди которых "Миссия невыполнима 3", "Звездный путь", "Трансформеры" и "Новый Человек-паук 2".
Как отмечает издание, было время, когда все, за что брались эти двое, превращалось в золото.
В 2014 году творческое сотрудничество Орси и Курцмана завершилось: Курцман сосредоточился на сериалах "Звездный путь", а Орси работал над перезапуском "Полиция Гавайев", который продержался на экранах 10 лет. Несмотря на разделение карьерных путей, их имена остаются неразрывно связанными.
Карьера Орси началась в конце 1990-х с работы над популярными сериалами "Геркулес: Легендарные путешествия" и "Ксена - королева воинов". Позже он присоединился к команде Bad Robot и сотрудничал с Джей Джей Абрамсом над "Шпионкой" и "Жизнь за гранью". Выход "Трансформеров" в 2007 году и "Звездного пути" в 2009-м только укрепил его репутацию.
За свою карьеру Орси работал над многими проектами, среди которых "Ковбои и пришельцы", сериал "Сонная лощина", адаптация "Области тьмы" и его собственный сериал "Матадор".
Несмотря на свои творческие взлеты и падения, Орси был одним из тех, кто формировал современный Голливуд и внес весомый вклад в развитие жанрового кино, пишет издание.
В его 51, можно было бы предположить, что впереди Орси ждало еще несколько десятилетий достойных внимания проектов. У Орси была карьера мечты, которая закончилась слишком рано, замечает издание.
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