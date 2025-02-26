Помер сценарист "Трансформерів" та "Зоряного шляху" Роберто Орсі
Київ • УНН
Голлівудський сценарист і продюсер Роберто Орсі помер у 51 рік від ниркової недостатності. Він відомий роботою над фільмами "Трансформери", "Зоряний шлях" та "Місія нездійсненна 3".
Відомий голлівудський сценарист і продюсер Роберто Орсі помер у віці 51 року від ниркової недостатності. Про це повідомляє Gizmodo, пише УНН.
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Орсі здобув світову славу завдяки співпраці з Алексом Курцманом. Разом вони створили низку культових фільмів і серіалів, серед яких "Місія нездійсненна 3", "Зоряний шлях", "Трансформери" та "Нова Людина-павук 2".
Як зауважує видання, був час, коли все, за що бралися ці двоє, перетворювалося на золото.
У 2014 році творча співпраця Орсі та Курцмана завершилася: Курцман зосередився на серіалах "Зоряний шлях", а Орсі працював над перезапуском "Поліція Гаваїв", який протримався на екранах 10 років. Попри розділення кар’єрних шляхів, їхні імена залишаються нерозривно пов’язаними.
Кар’єра Орсі почалася наприкінці 1990-х з роботи над популярними серіалами "Геркулес: Легендарні подорожі" і "Ксена - королева воїнів". Пізніше він долучився до команди Bad Robot і співпрацював з Джей Джей Абрамсом над "Шпигункою" та "Життя за гранню". Вихід "Трансформерів" у 2007 році та "Зоряного шляху" у 2009-му лише зміцнив його репутацію.
За свою кар’єру Орсі працював над багатьма проєктами, серед яких "Ковбої та прибульці", серіал "Сонна лощина", адаптація "Області темряви" та його власний серіал "Матадор".
Попри свої творчі злети і падіння, Орсі був одним із тих, хто формував сучасний Голлівуд і зробив вагомий внесок у розвиток жанрового кіно, пише видання.
У його 51, можна було б припустити, що попереду Орсі чекало ще кілька десятиліть гідних уваги проектів. В Орсі була кар'єра мрії, яка закінчилася занадто рано, зауважує видання.
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