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Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади

Київ • УНН

 • 11131 перегляди

Олександр Зима, головний юрист Нацбанку, перебуває під слідством ДБР за зловживання службовим становищем, але досі обіймає свою посаду. Його звинувачують у відкликанні позовів проти НБУ, що позбавило акціонерів банку "Конкорд" права на справедливий суд.

Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади

Олександр Зима - головний юрист Нацбанку, якого Державне Бюро розслідувань звинувачує у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками, досі обіймає посаду директора юрдепартаменту НБУ. Іронія в тому, що, за даними слідства, саме на цій посаді Зима й скоїв "зловживання", повідомляє УНН.

За даними слідства, Зима, одночасно будучи головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів, особисто дав вказівку відкликати позови проти НБУ. І це не просто якесь внутрішнє листування. Йдеться про судові позови банку "Конкорд", який намагався оскаржити штрафи регулятора на понад 63 млн грн ще до ліквідації.

Результат? Позови відкликано. А акціонери "Конкорду" Олена та Юлія Сосєдки - позбавлені права на справедливий суд. І це все завдяки офіційній вказівці головного юриста НБУ. Так, ключовий фігурант кримінального провадження продовжує займатися саме тим, в чому його звинувачують правоохоронці.

При цьому, розслідування щодо Зими затягується. Адже, вже понад пів року по ньому не проводиться активних слідчих дій. Попри резонанс і суспільний інтерес чиновнику, який очевидно скоїв службовий злочин, досі не вручена підозра. Ба більше - Зиму навіть не допитали. 

Як раніше повідомляв УНН, суддя Вищого адміністративного суду у відставці, адвокат Олександр Ситников зазначив, що подібне затягування характерне для розслідувань службових злочинів.

Додамо

Справу проти Зими ДБР відкрило ще у 2023 році, за ч. 2 ст. 364 ККУ - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. І ось, уже літо 2025-го - підозри немає. допиту не було і відповідно жодних обмежень суд накладав. Хоча Печерський суд Києва навіть зобов’язував слідчих прискорити розслідування. Прокуратура вимагала активізувати розслідування. А Зима тим часом отримує майже півмільйона зарплати на місяць та продовжує сидіти в кріслі головного юриста НБУ.

Це при тому, що слідчі поліції визнали Олену та Юлію Сосєдок потерпілими, що офіційно підтверджує шкоду від дій Зими. Проте Нацбанк не поспішає ні звільняти, ні хоча б відсторонювати посадовця. Він спокійно сидить у кабінеті, отримує зарплату понад 6 мільйонів на рік.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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