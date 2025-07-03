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Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности

Киев • УНН

 • 6468 просмотра

Александр Зима, главный юрист Нацбанка, находится под следствием ГБР за злоупотребление служебным положением, но до сих пор занимает свою должность. Его обвиняют в отзыве исков против НБУ, что лишило акционеров банка "Конкорд" права на справедливый суд.

Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности

Александр Зима - главный юрист Нацбанка, которого Государственное Бюро расследований обвиняет в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями, до сих пор занимает должность директора юрдепартамента НБУ. Ирония в том, что, по данным следствия, именно на этой должности Зима и совершил "злоупотребление", сообщает УНН.

По данным следствия, Зима, одновременно являясь главой административного совета Фонда гарантирования вкладов, лично дал указание отозвать иски против НБУ. И это не просто какая-то внутренняя переписка. Речь идет о судебных исках банка "Конкорд", который пытался оспорить штрафы регулятора на более чем 63 млн грн еще до ликвидации.

Результат? Иски отозваны. А акционеры "Конкорда" Елена и Юлия Соседки - лишены права на справедливый суд. И это все благодаря официальному указанию главного юриста НБУ. Да, ключевой фигурант уголовного производства продолжает заниматься именно тем, в чем его обвиняют правоохранители.

При этом, расследование в отношении Зимы затягивается. Ведь, уже более полугода по нему не проводится активных следственных действий. Несмотря на резонанс и общественный интерес чиновнику, который очевидно совершил служебное преступление, до сих пор не вручено подозрение. Более того - Зиму даже не допросили. 

Как ранее сообщал УНН, судья Высшего административного суда в отставке, адвокат Александр Ситников отметил, что подобное затягивание характерно для расследований служебных преступлений.

Добавим

Дело против Зимы ГБР открыло еще в 2023 году, по ч. 2 ст. 364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. И вот, уже лето 2025-го - подозрения нет. допроса не было и соответственно никаких ограничений суд не накладывал. Хотя Печерский суд Киева даже обязывал следователей ускорить расследование. Прокуратура требовала активизировать расследование. А Зима тем временем получает почти полмиллиона зарплаты в месяц и продолжает сидеть в кресле главного юриста НБУ.

Это при том, что следователи полиции признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими, что официально подтверждает вред от действий Зимы. Однако Нацбанк не спешит ни увольнять, ни хотя бы отстранять должностное лицо. Он спокойно сидит в кабинете, получает зарплату более 6 миллионов в год.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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