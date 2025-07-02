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Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Вілла покійного Карла Лагерфельда під Парижем була продана за 4,7 мільйона євро на аукціоні традиційним методом "свічок". Маєток, площею два гектари, придбаний рієлторською компанією, включає три будівлі, басейн і тенісний корт.

Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро

Вілла на заході від Парижа, яку Карл Лагерфельд називав "справжньою версією себе", знайшла нового власника. Маєток модного генія, що після його смерті кілька років стояв покинутим, продали за 4,7 мільйона євро під час аукціону у традиційному французькому стилі - з підрахунком часу за свічками.

Про це пише УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Вілла за межами Парижа, яка колись належала покійній іконі моди Карлу Лагерфельду, була продана на аукціоні у вівторок за 4,7 мільйона євро, традиційним методом

- повідомляє видання.

"Традиційний метод" нотаріального аукціону, так званий "аукціон свічок", досі є поширеним явищем у Франції. Час продажу визначається горінням двох маленьких свічок, яке триває близько п'ятнадцяти секунд.

Лагерфельд придбав віллу у 2010 році. Після його смерті у 2019 році вілла декілька років стояла покинутою, а у 2023 році будинок був придбаний рієлторською компанією.

Маєток розташований у мальовничому парку площею два гектари й охоплює три окремі будівлі, басейн і тенісний корт. З усіх боків територію закривають дерева та стіни, що створює атмосферу повної приватності та ізоляції - "дикретність і анонімність", як зауважив Джером Кауро з компанії Arias, яка виступила організатором продажу.

Значну частину першого поверху головного будинку займала особиста студія Карла Лагерфельда. У невеликій кімнаті він навіть відтворив власну дитячу спальню - зі стінами, оздобленими леопардовим принтом.

Будинок колись належав поету 19 століття Леконту де Лілю та членам родини Ротшильдів у першій половині 19 століття, але Лагерфельд повністю переробив його під себе.

У нас немає рахунку, але ми оцінюємо, що вартість роботи близька до запитуваної ціни

- сказав Арно Фельбер, також нотаріус в Arias.

Доповнення

Легенда свідчить, що Лагерфельд спав там лише одну ніч. Особняк був, перш за все, "майном для спокою, відпочинку та навчання", де Лагерфельд любив приймати гостей, сказав Фельбер.

У березні 2024 року футуристична трикімнатна квартира Лагерфельда в Парижі була продана фірмі Althemis за 10 мі-льйонів євро, що вдвічі перевищує запитувану ціну.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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