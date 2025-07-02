Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро

$41.820.04
49.410.42
ukenru
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
07:10 • 3880 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
06:39 • 12722 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Эксклюзив
06:24 • 22098 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
05:19 • 23749 просмотра
Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину
1 июля, 15:40 • 49984 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
1 июля, 13:57 • 101421 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
1 июля, 12:51 • 72958 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 150384 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
1 июля, 10:00 • 83466 просмотра
Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года
Эксклюзив
1 июля, 08:13 • 68671 просмотра
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5.6м/с
46%
749мм
Популярные новости
На Харьковщине будут судить должностных лиц, присвоивших 20 млн гривен, выделенных на ремонт дорог1 июля, 22:09 • 11382 просмотра
Певица Тоня Матвиенко заявила, что её избил водитель Bolt2 июля, 00:04 • 16020 просмотра
Харьковщину атаковали российские БПЛА: есть погибший, раненый, возникли пожары2 июля, 01:42 • 11361 просмотра
Трамп анонсировал депортацию опасных преступников, даже если они являются гражданами США02:49 • 10495 просмотра
россия вывела в Черное и Средиземное моря военные корабли - ВМС ВСУ03:45 • 10401 просмотра
публикации
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
06:24 • 22106 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 64964 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию1 июля, 15:10 • 76639 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского1 июля, 14:20 • 93680 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 150385 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Джо Байден
Олег Синегубов
Элдридж Колби
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 902 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 21862 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 86251 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 109965 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 136782 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"
Х-101
Нью-Йорк Таймс
Facebook

Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Вилла покойного Карла Лагерфельда под Парижем была продана за 4,7 миллиона евро на аукционе традиционным методом «свечей». Поместье площадью два гектара, приобретенное риелторской компанией, включает три здания, бассейн и теннисный корт.

Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро

Вилла к западу от Парижа, которую Карл Лагерфельд называл «настоящей версией себя», нашла нового владельца. Поместье модного гения, которое после его смерти несколько лет пустовало, было продано за 4,7 миллиона евро на аукционе в традиционном французском стиле — с подсчетом времени по свечам.

Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Вилла за пределами Парижа, когда-то принадлежавшая покойной иконе моды Карлу Лагерфельду, была продана на аукционе во вторник за 4,7 миллиона евро традиционным методом

- сообщает издание.

«Традиционный метод» нотариального аукциона, так называемый «аукцион свечей», до сих пор является распространенным явлением во Франции. Время продажи определяется горением двух маленьких свечей, которое длится около пятнадцати секунд.

Лагерфельд приобрел виллу в 2010 году. После его смерти в 2019 году вилла несколько лет пустовала, а в 2023 году дом был приобретен риэлторской компанией.

Поместье расположено в живописном парке площадью два гектара и включает три отдельных здания, бассейн и теннисный корт. Со всех сторон территорию закрывают деревья и стены, что создает атмосферу полной приватности и изоляции — «скромность и анонимность», как отметил Жером Кауро из компании Arias, которая выступила организатором продажи.

Значительную часть первого этажа главного дома занимала личная студия Карла Лагерфельда. В небольшой комнате он даже воссоздал собственную детскую спальню — со стенами, отделанными леопардовым принтом.

Дом когда-то принадлежал поэту 19 века Леконту де Лилю и членам семьи Ротшильдов в первой половине 19 века, но Лагерфельд полностью переделал его под себя.

У нас нет счета, но мы оцениваем, что стоимость работы близка к запрашиваемой цене

- сказал Арно Фельбер, также нотариус в Arias.

Дополнение

Легенда гласит, что Лагерфельд спал там только одну ночь. Особняк был, прежде всего, «имуществом для покоя, отдыха и обучения», где Лагерфельд любил принимать гостей, сказал Фельбер.

В марте 2024 года футуристическая трехкомнатная квартира Лагерфельда в Париже была продана фирме Althemis за 10 миллионов евро, что вдвое превышает запрашиваемую цену.

12 миллионов долларов за сутки: королева недвижимости Барбара Коркоран за 24 часа нашла покупателя на свой пентхаус "Дворец в небе" 15.05.25, 10:33 • 2811 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираУНН LiteНедвижимость
Париж
Франция
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9