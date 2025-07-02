Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро

Вилла к западу от Парижа, которую Карл Лагерфельд называл «настоящей версией себя», нашла нового владельца. Поместье модного гения, которое после его смерти несколько лет пустовало, было продано за 4,7 миллиона евро на аукционе в традиционном французском стиле — с подсчетом времени по свечам.

Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Вилла за пределами Парижа, когда-то принадлежавшая покойной иконе моды Карлу Лагерфельду, была продана на аукционе во вторник за 4,7 миллиона евро традиционным методом

«Традиционный метод» нотариального аукциона, так называемый «аукцион свечей», до сих пор является распространенным явлением во Франции. Время продажи определяется горением двух маленьких свечей, которое длится около пятнадцати секунд.

Лагерфельд приобрел виллу в 2010 году. После его смерти в 2019 году вилла несколько лет пустовала, а в 2023 году дом был приобретен риэлторской компанией.

Поместье расположено в живописном парке площадью два гектара и включает три отдельных здания, бассейн и теннисный корт. Со всех сторон территорию закрывают деревья и стены, что создает атмосферу полной приватности и изоляции — «скромность и анонимность», как отметил Жером Кауро из компании Arias, которая выступила организатором продажи.

Значительную часть первого этажа главного дома занимала личная студия Карла Лагерфельда. В небольшой комнате он даже воссоздал собственную детскую спальню — со стенами, отделанными леопардовым принтом.

Дом когда-то принадлежал поэту 19 века Леконту де Лилю и членам семьи Ротшильдов в первой половине 19 века, но Лагерфельд полностью переделал его под себя.

У нас нет счета, но мы оцениваем, что стоимость работы близка к запрашиваемой цене