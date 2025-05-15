12 миллионов долларов за сутки: королева недвижимости Барбара Коркоран за 24 часа нашла покупателя на свой пентхаус "Дворец в небе"

76-летняя бизнесвумен и звезда шоу Shark Tank Барбара Коркоран на прошлой неделе объявила о продаже своего роскошного дуплекс-пентхауса в Нью-Йорке за 12 миллионов долларов. И уже в течение 24 часов после объявления апартаменты нашли нового владельца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Entrepreneur.

Детали

Как сообщается в отчете Olshan Luxury Market Report, элитная недвижимость по адресу 1158 Fifth Avenue вызвала интерес сразу нескольких покупателей, что повлекло торги. В результате квартиру продали за сумму, превышающую заявленную. Кто стал новым владельцем и какая именно цена была уплачена, пока не разглашают - детали обещают обнародовать после завершения сделки.

Продажа пентхауса стала одним из 36 заключенных на Манхэттене на прошлой неделе контрактов на сумму более $4 миллиона.

Недвижимость всегда вызывает эмоции, но я не думала, что мне будет так трудно прощаться с этим волшебным "дворцом в небе". Я лишь надеюсь, что новый владелец будет любить его так же как и я - написала Коркоран в Instagram.

Кстати, как отмечает издание, объект был выставлен на продажу через The Corcoran Group - агентство недвижимости, которое Барбара основала в 1973 году и продала в 2001-м за $66 миллионов.

Подробнее о пентхаусе

Площадь кооперативной квартиры составляет 425 кв. м. В ней - 11 комнат, в том числе 4 спальни, 4 полноценные ванные комнаты и еще две дополнительные. Ежемесячная плата за обслуживание жилья - почти $11 700.

История покупки пентхауса тоже особенная. Впервые Коркоран увидела его еще в 1992 году. Ее захватил вид с террасы на Центральный парк, и она попросила владельца сообщить, если тот когда-нибудь решит продавать жилье. Прошло более 20 лет, прежде чем в 2015 году ей наконец позвонили. Барбара купила квартиру за $10 миллионов и вложила еще $2 миллиона в ремонт, создав пространство своей мечты — с библиотекой, камином, кухней возле террасы и комнатой для дворецкого.

Причина продажи

Причина продажи - практическая. Барбара и ее муж, 80-летний Билл Хиггинс, решили переехать в квартиру без лестницы, чтобы облегчить повседневную жизнь. Они уже нашли новое одноэтажное жилье в том же районе - Карнеги-Хилл.

Добавим

Барбара Коркоран – королева недвижимости Нью-Йорка.

В 1973 году бойфренд одолжил ей $1000 на открытие агентства "Коркоран Групп", потребовав долю 51%. Через семь лет он сбежал с секретаршей, оставив Барбаре полный контроль над компанией.

Ее дело имело успех: в 2001 году она продала свой бизнес за $66 млн и теперь является консультантом по вопросам недвижимости на CNBC и участницей шоу Shark Tank.

Коркоран сообщала, что ежегодно инвестирует более миллиона долларов в стартапы с Shark Tank, а также рассказывала, что зарабатывает около $300 тысяч в год за участие в шоу и около $4,5 миллиона ежегодно на своих инвестициях в ценные бумаги и другие активы.

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