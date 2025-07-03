В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Київ • УНН
Вчорашній вибух на Житомирщині пошкодив близько сотні житлових та нежитлових будівель. Також постраждали близько десяти транспортних засобів, включаючи автобус.
В результаті вибуху, що стався вчора у Житомирський області, пошкоджено близько сотні житлових та нежитлових будівель, пише УНН.
Як стало відомо від представників місцевої влади, наразі огляд прилеглих до епіцентру вибуху територій, ще триває.
Відомо також, що пошкоджено або знищено близько десяти транспортних засобів, серед яких автобус.
Як повідомили УНН власні джерела в СБУ, за попередніми даними, вибух на складі підприємства на Житомирщині стався через порушення правил безпеки при зберіганні небезпечних речовин. Наразі на місці тривають роботи, встановлюють коло причетних.
Нагадаємо
У середу, 2 липня у селі Березина Житомирської області стався вибух.
Пізніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що у результаті двох вибухів на Житомирщині дві людини загинуло, є поранені. Вночі повідомлялось, що кількість постраждалих внаслідок вибуху неподалік Житомира у середу ввечері, 2 липня зросла до 24 осіб.
В Офісі президента заявили, що інцидент з вибухом у Житомирській області перебуває під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського.