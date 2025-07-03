В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Киев • УНН
Вчерашний взрыв на Житомирщине повредил около сотни жилых и нежилых зданий. Также пострадали около десяти транспортных средств, включая автобус.
В результате взрыва, произошедшего вчера в Житомирской области, повреждено около сотни жилых и нежилых зданий, пишет УНН.
Как стало известно от представителей местных властей, сейчас осмотр прилегающих к эпицентру взрыва территорий еще продолжается.
Известно также, что повреждено или уничтожено около десяти транспортных средств, среди которых автобус.
Как сообщили УНН собственные источники в СБУ, по предварительным данным, взрыв на складе предприятия на Житомирщине произошел из-за нарушения правил безопасности при хранении опасных веществ. Сейчас на месте продолжаются работы, устанавливают круг причастных.
Напомним
В среду, 2 июля в селе Березина Житомирской области произошел взрыв.
Позже глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в результате двух взрывов на Житомирщине два человека погибли, есть раненые. По последней информации, количество пострадавших в результате взрыва недалеко от Житомира в среду вечером, 2 июля возросло до 24 человек.
В Офисе президента заявили, что инцидент со взрывом в Житомирской области находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского.