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В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
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В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
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В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий

Киев • УНН

 • 6607 просмотра

Вчерашний взрыв на Житомирщине повредил около сотни жилых и нежилых зданий. Также пострадали около десяти транспортных средств, включая автобус.

В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий

В результате взрыва, произошедшего вчера в Житомирской области, повреждено около сотни жилых и нежилых зданий, пишет УНН.

Как стало известно от представителей местных властей, сейчас осмотр прилегающих к эпицентру взрыва территорий еще продолжается.

Известно также, что повреждено или уничтожено около десяти транспортных средств, среди которых автобус.

Как сообщили УНН собственные источники в СБУ, по предварительным данным, взрыв на складе предприятия на Житомирщине произошел из-за нарушения правил безопасности при хранении опасных веществ. Сейчас на месте продолжаются работы, устанавливают круг причастных. 

Напомним 

В среду, 2 июля в селе Березина Житомирской области произошел взрыв

Позже глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в результате двух взрывов на Житомирщине два человека погибли, есть раненые. По последней информации, количество пострадавших в результате взрыва недалеко от Житомира в среду вечером, 2 июля возросло до 24 человек.

В Офисе президента заявили, что инцидент со взрывом в Житомирской области находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Житомирская область
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