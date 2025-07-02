У результаті двох вибухів на Житомирщині дві людини загинули, ще 15 - постраждали - ОВА
Київ • УНН
На Житомирщині внаслідок двох вибухів загинуло двоє людей, ще 15 отримали поранення, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
У результаті двох вибухів на Житомирщині дві людини загинуло, ще 15 - отримали поранення. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає УНН.
У селі Березина поблизу Житомира на міжнародній трасі М-06 сталося два вибухи. Ми можемо констатувати вже про двох загиблих. 15 осіб постраждало
За його словами, також постраждали приватні домоволодіння. На місці працюють усі служби.
... постраждали приватні домоволодіння. На теперішній момент розгорнуто оперативний штаб, всі служби працюють, потерпілим надається уся необхідна допомога. Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі
Також Бунечко закликав водіїв уникати маршрутів повз Житомир, поки тривають оперативно-слідчі дії.
Своєю чергою закликаю людей, які планували сьогодні рух трасою М-06 до кінця дня утриматися від проїзду повз Житомир поки працюватимуть оперативно слідчі групи
Нагадаємо
Вибух стався у Селі Березина Житомирської області. Спочатку йшлося про те, що вибух стався на АЗС, однак згодом з’явилася інформація, що вибух пролунав поряд – на складах підприємства.
Вибухом пошкодило прилеглі будинки. Також загорівся автобус.